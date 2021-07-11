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Дэвид и Виктория Бекхэм трогательно поздравили дочь Харпер с 10-летием

Дэвид и Виктория Бекхэм трогательно поздравили дочь Харпер с 10-летием

Звездное семейство Бекхэм сегодня отмечает первый юбилей своей дочери Харпер Севен, которой исполнилось 10 лет. Трогательные поздравления опубликовали родители в своих инстаграмах.

46-летний футболист Дэвид Бекхэм поделился архивным черно-белым фото с дочерью, подписав снимок:

С десятым днем рождения мою милую леди, девочку с самым большим сердцем и самой сладкой улыбкой! Мы так тебя любим, наша большая девочка! Пожалуйста, перестань расти. Люблю тебя, Харпер!


Дэвид и Харпер Бекхэм


Харпер и Дэвид Бекхэм

Мама Харпер, 47-летняя Виктория Бекхэм, дизайнер и экс-участница группы Spice Girls, опубликовала трогательное видео, на котором маленькая Харпер танцует. Певица написала в посте:

С десятым днем рождения Харпер Севен, самую прекрасную внутри и снаружи девочку. Добрую, любящую, заботливую и сладкую. Ты наше все! Мы тебя так сильно любим! Не могу поверить, что тебе сегодня десять.


 


Харпер — единственная дочь четы Бекхэм, у нее есть трое старших братьев. Круз, младший из братьев, написал у себя в инстаграме:

С днем рождения, Харпер, я тебя люблю!

Он опубликовал милые фото, на одном из которых он держит маленькую Харпер на руках, хотя и сам еще невелик ростом. А на другом — целует сестру через ограду.


Круз и Харпер Бекхэм
Круз и Харпер Бекхэм

18-летний Ромео, средний сын Бекхэмов, в начале года дебютировавший в качестве модели, тоже тепло поздравил сестру. Он написал:

С днем рождения маленькую легенду! Я тебя очень сильно люблю, прекрасного дня!

Ромео, недавно впервые появившийся на публике со своей девушкой, опубликовал фотографию, на которой он обнимает Харпер, а та ставит ему рожки.


Ромео и Харпер Бекхэм

Лишь 22-летний Бруклин, старший из сыновей, еще не успел во всеуслышание поздравить сестру. Он опубликовал сторис со своей невестой. Будучи помолвленным с дочерью миллиардера Николой Пельтц, он вынужден был отложить свадьбу из-за пандемии коронавируса.


Харпер, Круз, Ромео и Бруклин Бекхэм


Ромео, Виктория, Харпер, Круз и Дэвид Бекхэм


Харпер и Дэвид Бекхэм
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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