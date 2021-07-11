"Дневнику Бриджит Джонс" уже 20 лет! Вспоминаем главное, цитируем любимое, плачем и смеемся

Вадим Карасев

20 лет назад, 11 июля 2001-го, на российские экраны вышел культовый фильм "Дневник Бриджит Джонс", который и сейчас остается в числе самых любимых комедий всего мира. Вспоминаем, как в нашей жизни появилась знаменитая героиня и почему ее так полюбили зрители.

Книга

Фильм стал экранизацией одноименного романа британской писательницы Хелен Филдинг, написанного еще в 1996 году. Его героиня, 32-летняя Бриджит Джонс, отчаянно боролась с одиночеством, комплексами и лишними килограммами, много пила, курила и часто переедала. А также — классика жанра — влюблялась в красавчика-босса, попутно оставляя за бортом "хорошего парня", которого ей сватала родня. Сюжет не то чтобы сверхоригинальный, но благодаря огненному чувству юмора Филдинг книга просто очаровала публику и получила положительные оценки критиков.





Хелен Филдинг

Кстати, роман родился из колонок для газеты The Independent, которые писала Хелен. Поначалу писательницу попросили рассказывать в них истории о самой себе — точнее, о буднях незамужней жительницы Лондона. Она вспоминает:

Хоть мне и были нужны деньги, так откровенничать о себе казалось слишком смелым и даже стыдным. Я предложила вместо этого анонимно вести колонку о некой вымышленной комической героине. Я полагала, что это никто не будет читать и месяца через полтора колонку закроют из-за ее глупости.

Но колонки продолжали выходить и становились все популярнее, читатели даже писали Бриджит письма. Когда имя автора раскрылось, Хелен получила предложение от издательства сделать из ее статей полноценную книгу (к тому времени на ее счету уже был один роман, но не особенно коммерчески успешный).





"Дневник Бриджит Джонс" сразу возглавил рейтинги британских бестселлеров и был назван в Англии книгой года в 1997-м, а потом стал хорошо продаваться и за пределами страны.

Фильм

Экранизация истории Бриджит Джонс задумывалась даже еще до выхода книги. Эрик Феллнер, член совета директоров британской кинокомпании Working Title Films, поясняет:

Колонки Хелен Филдинг для The Independent были смешными и отлично передавали то время. Они рассказывали о жизни незамужней девушки, но рассказывали очень свежо и так, будто она была практически антигероем. Хелен создала не образ той, кем она хотела бы быть, а образ той, кем она на самом деле являлась... Узнав, что из колонок сделают книгу, мы тут же заявили, что хотим приобрести права. Нам очень, очень захотелось снять фильм.

Руководить съемками пригласили режиссера Шэрон Магуайр, для которой это был дебют в игровом кино: ранее она снимала документальные ленты и рекламу. Шэрон говорит:

Хелен писала про нашу жизнь — и делала это очень смешно. Что-то подобное мы наблюдали в "Сексе в большом городе", где жительницы Нью-Йорка, которым за 30, обнаруживают, что после всех своих романов они в итоге одни, без мужей и детей. Так и мы, 30-летние, вели себя как 17-летние и отлично проводили время, но все же не могли отвертеться от вопросов об отношениях, карьерах и биологических часах.

Слова режиссера следует понимать буквально, ведь один из персонажей книги был списан с нее — та самая подруга Бриджит Джонс, Шэрон. Дело в том, что Хелен Филдинг и Магуайр давно дружили, именно писательница и предложила свою приятельницу в качестве режиссера.

Превратить книгу в сценарий помогал Ричард Кертис, работавший ранее над главными британскими комедийными проектами, включая "Мистера Бина", "Четыре свадьбы и одни похороны" и "Ноттинг Хилл".

Звезды

Прессу больше всего интересовало, кто сыграет Бриджит Джонс. Как рассказывают создатели фильма, у них уже были претендентки на роль, когда им вдруг позвонил агент Рене Зеллвегер с предложением рассмотреть кандидатуру "той самой девушки из "Джерри Магуайера". На счету актрисы тогда уже был десяток проектов, но зрителям она запомнилась как раз благодаря спортивной драме с Томом Крузом. Команде, работавшей над "Дневником Бриджит Джонс", показалось более чем странным приглашать на главную роль актрису родом из Техаса, однако ее агент так уговаривал продюсеров встретиться с Рене, что они согласились.

Невероятно, но она поразила нас всех. Это была настоящая Бриджит, восхитительно ранимая и смешная... Мы утвердили ее кандидатуру, и что тут началось — возмущенная реакция общественности, которая нас даже напугала. Мы старались, чтобы Рене ничего об этом не знала,

— рассказывает Эрик Феллнер.





Рене Зеллвегер в фильме "Дневник Бриджит Джонс"









Чтобы 32-летняя Зеллвегер смогла вжиться в образ англичанки и поработать над произношением, решено было, что она переедет в Лондон за три месяца до начала съемок. Ей наняли специального тренера для работы над британским акцентом. Актриса жила обычной жизнью, ездила на метро, ходила в местные рестораны, и ее даже устроили на стажировку в книжное издательство Picador (то самое, которое выпустило книгу Хелен Филдинг). Там актриса выполняла разные поручения — под выдуманным именем Бриджит Кэвендиш. В Англии ее еще мало кто знал, поэтому Рене могла спокойно заниматься повседневными делами.

Она отвечала на телефонные звонки, наливала кофе и делала ксерокопии. Никто из коллег ее не узнал, они давали ей советы по поводу карьеры и осторожно интересовались, почему у нее на столе стоит фото Джима Кэрри (тогдашнего бойфренда Рене),

— рассказывает сайт Hollywood.com.





Как говорит режиссер Шэрон Магуайр, поначалу никто не представлял размаха проекта и его рассматривали скорее как инди-ленту. Однако скоро к актерскому составу присоединились большие звезды: Хью Грант согласился сыграть Дэниела Кливера, а роль Марка Дарси заинтересовала Колина Ферта.





Хью Грант









Рене Зеллвегер и Хью Грант

Ферт обрел большую популярность благодаря тому, что играл мистера Дарси в экранизации романа Джейн Остин "Гордость и предубеждение" — Хелен Филдинг обожает эту книгу, и ее "Дневник Бриджит Джонс" пресса сразу назвала "реинкарнацией" классического произведения. Так что сама писательница была в восторге от того, что Ферт принял предложение. Актер говорит:

У меня не было опыта в области романтических комедий до "Бриджит Джонс". Я начал активно сниматься, когда мне уже было 40 лет, и сомневался, будет ли у меня вообще когда-нибудь комедийная роль. Сейчас забавно это вспоминать, потому что, полагаю, я стал известен как раз благодаря романтическим комедиям. Сомневаюсь, что оказался бы в проектах вроде "Реальной любви", если бы не "Бриджит Джонс".





Рене Зеллвегер и Колин Ферт

Образ

По мнению режиссера фильма, экранная Бриджит Джонс так понравилась зрителям не только потому, что была по-настоящему смешной:

Она воплощала мысль о том, что мы, 30-летние девушки с формами, можем становиться предметом обожания даже не одного, а двух потрясающих мужчин. Это еще и про страх одиночества. В эпоху феминизма, когда у женщин так много возможностей выбора, страх быть одной по-прежнему имеет над нами власть.





Ради фильма Рене Зеллвегер набрала вес — правда, по словам Шэрон Магуайр, не так много, как представляла это пресса:

Наверное, люди просто привыкли видеть на экране очень худых актеров — и кажется, что у них вообще нет никаких проблем, просто потому что они все красивые и стройные.





Бриджит на экране, наоборот, должна была отличаться от блистательных голливудских звезд. Не последнюю роль в этом играли костюмы. Магуайр поясняет:

Часто наряды Бриджит были такими плохими, что это было даже хорошо. Ее одежда всегда выглядела так, словно она ей немного мала. Не раз я думала: может быть, это уже слишком, может, ее прическа должна быть хоть немного получше?

Рене Зеллвегер тоже отмечает, что слишком много внимания уделялось разговорам про ее вес:

Я удивлялась, что люди постоянно спрашивали меня, как я потом похудела, это же даже не очень интересно. Просто часть работы, если ты хочешь играть какого-то персонажа и делать это хорошо. Я не из тех, кто генетически расположен к полноте.

По сведениям СМИ, Зеллвегер для съемок набрала около семи килограммов. Этот процесс проходил под контролем диетолога-эндокринолога, который разработал для звезды программу — как сообщалось в The Guardian, "три полноценных приема пищи в день, много снеков и никаких тренировок".









Еще одна из самых обсуждаемых после выхода фильма вещей — утягивающее белье, которое носила героиня. Шэрон Магуайр вспоминает:

Больше всего говорили о том, кого я выбрала бы: Хью или Колина, а еще о больших трусах. Мне никогда раньше не приходилось отвечать на такое количество вопросов о нижнем белье. Женщины наконец признались, что носят их, а мужчины понятия не имели, что так много женщин их носят. В общем, все секреты раскрылись.





Продолжения

Хелен Филдинг осенью 1999 года выпустила вторую книгу — "Бриджит Джонс: Грани разумного". Как говорит Эрик Феллнер из Working Title Films, у компании не было сомнений в том, что у фильма должно быть продолжение, так что она сразу же приобрела права на экранизацию. Как не было сомнений и в том, что все трое исполнителей главных ролей примут участие в проекте. А вот режиссерское кресло в этот раз заняла Бибан Кидрон.

Во второй части, вышедшей на экраны в 2004-м, Бриджит и Марк, казалось бы, счастливы вместе и даже думают о ребенке. Но героиня пытается работать над отношениями, ориентируясь на не всегда действенные советы из книг по психологии, к тому же любовной идиллии мешает ревность, в общем, все снова идет не по плану. А тут на горизонте опять появляется Дэниел. Дальше героиня Рене Зеллвегер снова старается разобраться в своих чувствах, а в итоге вообще оказывается в тайской тюрьме (если в первой части было много отсылок к "Гордости и предубеждению", то вторую стали сравнивать с сериалом "Бангкок Хилтон").





Коммерчески более успешным был первый фильм о Бриджит Джонс (при бюджете в 25 миллионов долларов он собрал в мировом прокате почти 282 миллиона). Вторая часть, на съемки которой потратили 40 миллионов, в итоге принесла своим создателям около 261 миллиона долларов. Впрочем, результат тоже неплохой, да и поклонники не были разочарованы продолжением. А вот кинокритики приняли вторую ленту прохладно. Феллнер говорит:

Реакция критиков на вторую картину была хуже, чем мы надеялись. Возможно, когда ты успешен, людям просто хочется тебя немного заземлить. Не мне судить, лучше или хуже второй фильм, но мы были несколько разочарованы, что его не приняли так же.

Третья лента в оригинале называлась Bridget Jones's Baby, но в российском прокате имела название "Бриджит Джонс 3". Вышла она через целых 12 лет после второго фильма. Проект покинул Хью Грант, а к Зеллвегер и Ферту присоединилось еще несколько звезд — Патрик Демпси, Эмма Томпсон, участвовавшая также в работе над сценарием.





Рене Зеллвегер и Патрик Демпси

Эрик Феллнер рассказывает, как получилось, что Грант не появился в фильме:

Мы звали Хью, но он по каким-то собственным причинам решил, что не хочет сниматься в еще одной ленте о Бриджит. Поэтому мы решили ввести совершенно нового героя. Нам очень нравился Патрик Демпси, а также привлекла мысль, чтобы новый персонаж был американцем. Возникали идеи, чтобы он был французом или итальянцем — но уж никак не англичанином.

Быть режиссером ленты снова поручили Шэрон Магуайр, которая говорит:

Было немного страшно вернуться спустя 15 лет. Но я поняла, что скучала по этим героям. Бриджит из моего поколения, так что было интересно сравнивать то, как ее жизнь изменилась за все эти годы. Она многое упорядочила в своей жизни, но все еще продолжала искать ответы.

Как ясно из англоязычного названия, теперь в жизни Бриджит появляется перспектива материнства. Тест на беременность оказывается положительным, вот только у Джонс большие сомнения насчет того, кто отец ребенка — Марк Дарси или привлекательный миллиардер, с которым у нее случился мимолетный роман.





Рене Зеллвегер, Колин Ферт и Патрик Демпси





Столь долгую паузу между второй и третьей лентами Феллнер объяснил тем, что написание сценария сильно затянулось:

У нас не было материала для третьего фильма, пока Хелен не выпустила пять или шесть новых колонок — теперь уже для The Telegraph. Мы выкупили права, однако потом несколько лет пытались создать достойный сценарий из такого небольшого объема материала. Это был очень долгий процесс, предыдущие два фильма появились гораздо быстрее.

Кстати, к моменту съемок "Бриджит Джонс 3" в прессе ходили упорные слухи о пластических операциях, перенесенных Рене Зеллвегер: внешность звезды в те годы действительно изменилась. Но, по словам Шэрон Магуайр, эти слухи были сильно преувеличены:

Когда мы встретились, я увидела, что она потрясающе выглядит и отлично себя чувствует, не знаю, с чего они все это взяли.





Рене Зеллвегер, 2004 год

Кассовые сборы на сей раз были еще меньше, чем у прошлых лент: 211 миллионов при бюджете в 24 миллиона долларов. Впрочем, отзывы критиков фильм получил в основном положительные.

Влияние

Сама Хелен Филдинг признавалась в 2013 году, что даже не ожидала, какая популярность ждет ее героиню. В статье для The Guardian она писала:

Я начала понимать причину популярности во время своего первого промотура в Токио. Когда роскошная, стройная, красивая тележурналистка говорила мне, что ей это так знакомо — чувствовать себя толстой и недостаточно успешной. А ведь она выглядела самим совершенством... Подозреваю, Бриджит символизирует ту самую пропасть между тем, как, по мнению людей, они должны выглядеть для окружающих, и как они действительно чувствуют себя внутри.

Пока одни хвалили Бриджит Джонс за близость к реальности и чувство юмора, другие, разумеется, критиковали и книгу, и фильм, и саму героиню. Как рассказывает Филдинг, не в восторге от ее произведения были феминистки. Тут удивляться нечему: Бриджит отчаянно стремилась обзавестись бойфрендом и позволяла себе высказывания вроде "Для мужчины нет ничего более непривлекательного, чем радикальный феминизм". Эту строчку из первой книги писательница, кстати, называет одной из своих любимых:

Понимаю, такие фразы могут сильно задеть, если ты не любитель иронии. Но я всегда считала и считаю: если женщинам нельзя посмеяться над собой, не очень-то они продвинулись в отношении равенства прав, разве не так?





Кстати, после третьего фильма и книги создателей Бриджит Джонс стали хвалить за уже большее соответствие феминистским идеям: там героиня была, по сути, все так же одинока, но ждала ребенка и планировала растить его одна, если так и не выйдет замуж.

В 2016 году Бриджит Джонс была включена в составленный BBC список "7 женщин, изменивших жизнь англичанок за последние 70 лет". Помимо нее там значились такие персоны, как Маргарет Тэтчер и Бейонсе. Персонаж культового фильма и книги в данном рейтинге называли "неидеальной героиней", оказавшей "огромное влияние на то, как женщины относились к самим себе и какими себя видели".

Обычно в таких списках мы наблюдаем идеальных женщин, которые сами всего добились, у которых все есть. Но Бриджит Джонс — это героиня, с которой многие женщины себя могут ассоциировать. У каждого из нас есть знакомая Бриджит,

— комментировали свой выбор члены жюри, составлявшие рейтинг. Реакция тогда последовала неоднозначная. Так, портал Mashable писал:

Включать вымышленного персонажа в список женщин, формировавших историю и существовавших в реальной жизни, проблематично. Бриджит может быть гидом по одинокой жизни для каждого, но ее вклад в историю не так очевиден... Действительно ли она оказала такое влияние на жизни женщин, как другие упомянутые в этом списке?.. Конечно, многие и правда ассоциируют себя с ней, особенно если мы говорим о давлении, которое женщины испытывали в 90-е, да и сейчас тоже. Как многие одиночки, Бриджит постоянно слышит от родственников и людей, состоящих в отношениях, вопросы, почему в своем возрасте она одна. Фильм и книга показывают ее попытки бороться с весом, лучше одеваться, бросить курить, меньше пить и казаться более умной в беседах с людьми. Но в центре внимания все равно ее цель найти бойфренда и опасения умереть в одиночестве.





Большой вопрос, могла бы Бриджит Джонс появиться сейчас, в эпоху бодипозитива, независимых женщин и движения Me Too, но пресса продолжает исследовать влияние героини на мир и сегодня. Из свежих публикаций — статья под названием "Бриджит против миллениалов" на сайте британского издательства Pan Macmillan. Ее автор Конни Рофф рассуждает о том, насколько образ "безнадежно романтичной девушки, постоянно считающей калории и ищущей мужчину" актуален для сегодняшнего поколения 30-летних, и приходит к выводу, что многие по-прежнему хорошо понимают, о чем говорит героиня:

Чувствую ли я себя сильной женщиной? Да. Считаю ли я, что мне необходим партнер, чтобы быть цельной? Совсем наоборот. Знаю ли я, что все тела, включая мое собственное, прекрасны такими, какие есть? Естественно, да. И все же всего пару лет назад я так же, как она, еженедельно измеряла определенные части своего тела, борясь с мыслями о собственной неидеальности. И я знаю, что не одинока в этом... Правда в том, что мы выросли в мире Бриджит. Мы были совсем юными в мире 90-х и нулевых, одержимом диетами и поиском второй половины, где к женщинам относились как к объектам, а сексуальные домогательства рассматривались как простое неудобство.

В итоге автор делает вывод о том, что "женщины-миллениалы продолжают многому учиться у Бриджит Джонс":

Мы учимся у нее не относиться к жизни слишком серьезно, не позволять патриархальной культуре в любом ее проявлении заставлять нас думать, что с нашими телами что-то не так или что мы должны найти эту загадочную "вторую половину"... И, конечно, она напоминает нам, что жизнь слишком коротка, чтобы отказаться от своих самых удобных трусов.





В то же время автор другой статьи — вышедшей этой весной в американском Vogue под заголовком "Бриджит Джонс заставила нас ненавидеть свои фигуры?" — отмечает:

Когда вышел фильм "Дневник Бриджит Джонс", мне было 11 лет, и я сделала вывод, что ненависть к своему телу — нормальная часть женской жизни... В институте у меня были примерно такие же объемы, как у Бриджит, и как раз тогда я стала голодать. Сколько раз подростком я пересматривала этот фильм и заключала, что моему телу тоже необходимо меняться!

По мнению журналистки, как раз такое влияние образ Бриджит Джонс оказал на девушек ее поколения, взрослевших на комедии с Рене Зеллвегер. К слову, те самые нашумевшие колебания веса артистки в зависимости от съемок автор статьи тоже называет не лучшим примером для молодежи.

Факты о фильме:

1. Из знаменитых актрис на роль Бриджит также рассматривали Кейт Уинслет (но ей еще не было и 30, так что продюсеры сочли ее слишком молодой) и Тони Коллетт (она отказалась из-за занятости в бродвейской постановке).

2. Рене не выходила из образа, даже когда камера выключалась. Хью Грант говорит, что впервые услышал, как Зеллвегер разговаривает без британского акцента, только на вечеринке в честь окончания съемок.

3. Книга "Дневник Бриджит Джонс" по результатам опроса, проведенного The Guardian, вошла в список "10 романов, которые лучше всего описывают XX век".

4. Рене за роль Бриджит Джонс в первом фильме номинировали на ряд кинонаград, включая "Оскар" и "Золотой глобус" — но она не получила ни одной статуэтки.

5. Драка героев Ферта и Гранта была импровизацией. Как рассказывает Колин, перед съемками знаменитой сцены они с Хью были несколько озадачены, потому что "оба последний раз дрались в 10 лет". Поэтому было решено снимать драку без четких указаний специалистов по трюкам, и получилась, как потом писала пресса, "идеальная неуклюжая потасовка между двумя уважаемыми англичанами средних лет у входа в греческий ресторан". По словам того же Ферта, изначально звучала идея "добавить секса" и заставить героев в процессе драки сорвать с себя рубашки, но актеров эта мысль не вдохновила.





6. Во время съемок Рене курила вместо обычных сигарет некие "травяные" заменители — что бы это ни значило.

7. Финальные эпизоды первого фильма со снегопадом на самом деле снимались летом.





Лучшие цитаты Бриджит Джонс

Не менее важно найти себе хорошего парня и не связываться с кем попало. А именно: с алкоголиками, трудоголиками, с теми, кто боится серьезных отношений, страдает эротоманией или манией величия, и с моральными уродами. И, наконец, главное — не мечтать о человеке, обладающем всеми этими достоинствами.

— Почему вы решили работать на телевидении?— Мне очень хочется общаться с детьми. Они — наше будущее.— У вас есть дети?— Слава Богу, нет.

Всеми признанная истина заключается в том, что, как только что-то в твоей жизни начинает улучшаться, что-то другое разваливается на части.





Вам, по-моему, нравится выставлять меня круглой дурой всякий раз, когда мы встречаемся. Вы напрасно стараетесь — я и так чувствую себя идиоткой почти постоянно. И с вами, и без вас.

Я не могу вернуться назад и повторять те же ошибки. Я должна идти вперед и совершать новые.

Друзья годами ищут тебе бойфренда, а когда ты его наконец находишь, они немедленно заставляют тебя его бросить.

Я поняла: секрет похудения состоит в том, чтобы не взвешиваться.





Иногда нужно пасть на самое дно злоупотребления жирной едой, чтобы потом, будто птица феникс, восстать из ада лишних калорий очищенной и прекрасной, как Мишель Пфайффер.

Официально заявляю, что путь к сердцу мужчины лежит не через красоту, пищу, секс или хороший характер, а только через умение показать, что ты в нем не так уж и заинтересована.

Чем бы я ни занималась, мне кажется, что я должна заниматься чем-то другим.

Единственный человек, который в наше время нужен женщине, — она сама.



