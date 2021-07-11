Грузинский журналист умер после избиения противниками ЛГБТ

Вадим Карасев

Оператор телекомпании "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава, избитый в Тбилиси во время акций против ЛГБТ 5 июля, умер в своей квартире, сообщается на сайте телеканала. Причина смерти мужчины пока неизвестна, тело обнаружила его мать.

"Телекомпания "ТВ Пирвели" выражает глубокое соболезнование в связи со смертью члена нашей команды Лексо Лашкаравы", - говорится в заявлении телекомпании.



Журналист пострадал во время акций протеста против ЛГБТ-сообщества, прошедших в Тбилиси. Его избили, он несколько дней лечился в клинике, а затем был выписан. В целом, на мероприятии против "Марша достоинства", запланированного ЛГБТ-активистами на 5 июля, получили травмы более 50 репортеров, а за административные нарушения задержали восемь человек.

Противники секс-меньшинств перекрыли центральный проспект Руставели, забрасывали журналистов и операторов оппозиционных телекомпаний палками и бутылками. Позднее организаторы сообщили об отмене марша.

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