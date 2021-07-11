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Илья Прусикин и Софья Таюрская провели выходные с сыном музыканта от певицы Tatarka

Илья Прусикин и Софья Таюрская провели выходные с сыном музыканта от певицы Tatarka

Выходные 36-летнего Ильи Прусикина, солиста группы Little Big, выдались насыщенными, а провел он их с трехлетним сыном Добрыней, рожденным в браке с Ириной Смелой, известной под псевдонимом Tatarka. Компанию отцу и сыну составила нынешняя возлюбленная музыканта — 30-летняя Софья Таюрская. Илья опубликовал в инстаграме милое фото с сыном, подписав его:

Уже месяц у нас очень плотный график. Сегодня первый выходной. Почти. Ночью снова съемки! Но этот почти "выходной" мы очень круто провели с @dobrynia_ilich и @sonyatayurskaya. Скоро много всего! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)

Илья Прусикин с сыном Добрыней

Единственный выходной за последний месяц Прусикин и Таюрская провели у бассейна — в инстаграме Софьи тоже появилось несколько публикаций. Среди них — забавное видео, на котором певица была запечатлена с возлюбленным.

Илья и Софья рассекретили свой роман в конце мая. С того момента они регулярно публикуют совместные фотографии (порой даже провокационного содержания) и видео, на которых не стесняются демонстрировать чувства друг к другу.

Как только стали ходить слухи о близких отношениях между музыкантами группы Little Big, на Софью обрушилась волна хейта — поклонники Прусикина были уверены, что именно Таюрская стала причиной развода музыканта с женой (пара была в браке четыре года, прошлым летом они объявили о разводе). Позже Илья и Софья опровергли эту информацию.


Илья Прусикин с сыном Добрыней


Ирина Смелая с сыном Добрыней


Сын Ильи Прусикина и Ирины Смелой Добрыня


Ирина Смелая и Илья Прусикин


Софья Таюрская и Илья Прусикин
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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