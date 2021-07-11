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Эксперт рассказал, как стать неинтересным для телефонных мошенников

Эксперт рассказал, как стать неинтересным для телефонных мошенников

Россиянам дали совет, как стать неинтересными для телефонных мошенников. По словам партнера и директора компании "ИТ-Резерв" Павла Мясоедова, прежде всего необходимо обратить внимание на сохранность своих личных данных и номеров.

Аферисты и агрессивные рекламодатели пользуются базами и редко звонят случайным людям. Если гражданин не будет оставлять свою персональную информацию и контакты на различных ресурсах, преступникам будет значительно труднее внести его в список. Также эксперт предостерег от проявления любопытства и попыток перезвонить после короткого входящего звонка.

"Если в течение нескольких месяцев придерживаться этих правил, есть вероятность, что мошенники потеряют к вам интерес и даже исключат из базы номеров", - заключил он в беседе с агентством "Прайм".

Ранее Ruposters писал, что по данным "Сбера", со счетов россиян злоумышленники крадут каждый месяц порядка 3,5-5 миллиардов рублей.

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По материалам: uposters.ru

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