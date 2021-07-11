Как не остаться без еды и ночлега при задержке рейса

Алексей Вольцев

За отказ выполнить свои обязательства перед пассажирами авиаперевозчики могут поплатиться рублём

00:00 Автор: Анастасия Яланская

Из петербургского аэропорта Пулково 4 июля не смогли вовремя вылететь восемь самолётов — пассажиры с опозданием добрались до Сочи, Симферополя, Москвы и Антальи. А 3 июля полсотни рейсов задержались в Москве, передали СМИ. В таких случаях людям, которым приходится ожидать отправки, положено многое — и еда, и напитки, и проживание в гостинице за счёт авиаперевозчика, а также компенсации. Но далеко не все компании выполняют эти законные требования, рассказал «Парламентской газете» председатель общественной организации «Союз пассажиров» Кирилл Янков. Как добиться причитающегося, если самолёт выбился из расписания, разбиралось наше издание.

Деньги назад

Причинами задержки рейса могут быть техническая неисправность самолёта, его позднее прибытие или плохие погодные условия, разъяснил Роспотребнадзор на своём сайте 27 июня. В такой ситуации пассажиры имеют право отказаться от билета и вернуть за него деньги, даже если он был невозвратным, напомнили в санитарном ведомстве. Также пострадавшие могут потребовать возместить убытки и компенсировать моральный вред.

«Ещё есть понятие упущенной выгоды: например, вы собирались куда-то лететь, и в том городе у вас была забронирована гостиница, но вы в неё не заселились из-за задержки, — добавил Кирилл Янков «Парламентской газете». — Или вы могли опоздать на подписание важного контракта, у вас пропал билет в театр. За всё это также можно получить компенсацию».

Помимо этого, путешественники вправе взыскать штраф с перевозчика за просрочку доставки в пункт назначения, который составляет 25 процентов МРОТ за каждый час задержки, но не более половины стоимости авиабилета. Однако если компания докажет, что задержка произошла не по её вине, а из-за обстоятельств непреодолимой силы, то платить деньги она не обязана. Стоить отметить, что такой штраф касается только внутренних рейсов: при международных пассажирам положены другие выплаты, отметил Янков.

В частности, по Монреальской конвенции за несвоевременный вылет или отмену рейса можно претендовать на сумму от 250 до 600 евро.





Бесплатный трансфер и телефонные звонки

При незапланированном просиживании штанов в аэропорту людям также положены дополнительные услуги за счёт авиакомпании, сообщили в Роспотребнадзоре. Пассажирам обязаны организовать хранение багажа, предоставить комнату матери и ребёнка, если в семье есть дети до семи лет. Если рейс задержали на два часа, то туристам должны предоставить бесплатные прохладительные напитки, возможность сделать два телефонных звонка и отправить два сообщения по электронной почте. Если не удаётся улететь дольше четырёх часов, то перевозчик должен обеспечить пострадавших горячим питанием, а затем снова кормить каждые шесть часов. При задержке более шести часов в ночное время и более восьми в дневное компания обязана разместить клиентов в гостинице и оплатить трансфер до неё, а затем обратно до аэропорта.





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Объединяйтесь и требуйте

К сожалению, на практике не редки случаи, когда путешественники не могут на месте получить положенные еду, напитки и номер в гостинице — представители авиакомпании от них скрываются, сообщил Кирилл Янков. Например, множество жалоб по этому поводу общественникам поступало в середине июня при задержке самолётов до Крыма, уточнил он.

«В такой ситуации нужно проявлять настойчивость, наседать на представителя аэропорта, — сказал Янков. — Если компания уклоняется от предоставления питания или отказывается поселить в гостинице — надо бить во все колокола. Звонить на горячую линию авиакомпании, Роспотребнадзора».

Если же по какой-то причине пассажиры так и не добьются своего, то всё это может в дальнейшем влететь в копеечку перевозчику и войти в сумму компенсации морального вреда, отметил эксперт.

«Но тут, конечно, могут быть споры, так как авиакомпания может сказать, что вот, мы там где-то стояли, а пассажиры не подошли за ваучером на размещение в гостинице или за талонами на питание, — предупредил он. — Лучше готовить коллективную жалобу хотя бы от нескольких пассажиров — это будет убедительнее. Обменяйтесь контактами с товарищами по несчастью, чтобы затем подать коллективный иск. Звоните оператору компании и объявите ему о планах направить иск и запишите этот разговор на диктофон».

В первую очередь за компенсацией материального и морального вреда, как и за штрафом за просрочку доставки, надо обращаться непосредственно к авиакомпании, предъявив ей претензию в течение шести месяцев со дня задержки. К претензии надо приложить копии документов, подтверждающие понесённые убытки. И только если перевозчик откажется платить добровольно, идти в суд.

«Для этого надо зафиксировать факт задержки или отмены рейса у должностного лица аэропорта, например в справочном бюро или у дежурного, в идеале — получить у них справку, — посоветовал Янков. — Если это не удастся, то можно сфотографировать табло аэропорта или сделать скриншот онлайн-табло, которое показывает, что данный рейс задерживается или отменён. Также можно сфотографировать гейт, откуда самолёт должен был улетать. При дальнейшем рассмотрении все эти доказательства принимают во внимание».

Дополнительным аргументом в свою пользу в суде будет и фиксация полёта на сайте Flightradar24, который подтвердит, что самолёт вышел из воздушной гавани позже заявленного срока, подчеркнул специалист.

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