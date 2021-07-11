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Канны-2021: Белла Хадид, Карла Бруни, Айрис Лоу и другие звезды на ужине Dior

Канны-2021: Белла Хадид, Карла Бруни, Айрис Лоу и другие звезды на ужине Dior

Каннский кинофестиваль — это не только ежедневные кинопремьеры, но и, конечно, вечеринки, которые являются неотъемлемой частью смотра. Так, вчера в Каннах прошел ужин Dior, который посетили многие селебрити — друзья и амбассадоры бренда.

Пропустить мероприятие не смогла и Карла Бруни. 53-летняя экс первая леди Франции, судя по всему, соскучилась по светским раутам — Бруни уже успела посетить несколько кинопоказов и приемов. Для ужина Dior она выбрала серебристое платье в пол, украшенное пайетками.


Карла Бруни

Позировала фотографам Бруни вместе с Беллой Хадид, которая неоднократно признавалась в симпатии к Карле, называя ее "близнецом по духу".

Впрочем, сегодня обсуждают не столько фото Беллы с Каннского кинофестиваля, сколько ее роман с арт-директором Марком Калманом. На днях слухи, которые Хадид сама и спровоцировала, подтвердились — западная пресса опубликовала фотографии, на которых влюбленная пара наслаждается морской прогулкой на лодке в Антибах. Снимки не вызывают сомнения в том, что между Беллой и Марком именно романтические отношения.


Белла Хадид
Белла Хадид и Карла Бруни

Молодое поколение амбассадоров бренда этим вечером представляла Айрис Лоу, модель и дочь Джуда Лоу и Сэди Фрост. В начале года Айрис подписала контракт с Dior, и теперь она представляет косметическую линейку бренда. Ее отец, к слову, уже несколько лет является амбассадором этого модного дома.

Для вечеринки Айрис выбрала total look Dior. Черное платье с вырезами на плечах и динамичная бархатная бахрома гармонировали с новой стрижкой модели.


Айрис Лоу

Кроме того, мероприятие посетили Катрин Денев, Мэгги Джилленхол, Эдриан Броуди, Мелани Тьерри и другие знаменитости.


Эдриан Броуди


Мэгги Джилленхол


Мелани Тьерри


Изабель Аджани



Валерия Бруни-Тедески


Матильда Фавье, Катрин Денев и гость вечера
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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