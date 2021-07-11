Канны-2021: Шон Пенн с дочерью Дилан, Милен Фармер, Александр Роднянский и другие на премьере "День флага"

Вадим Карасев

В завершение очередного дня на 74-м Каннском кинофестивале состоялась еще одна премьера — фильма "День флага" (Flag day), участвующего в основном конкурсе. Представлять картину публике прибыл режиссер картины Шон Пенн вместе с исполнительницами главных ролей — дочерью Дилан и Кэтрин Уинник.

Жены Шона Пенна Лейлы Джордж (пара вступила в брак год назад) на красной дорожке не было, и позировал фотографам актер и режиссер в компании своих спутниц.





Шон Пенн с дочерью Дилан









Дилан Пенн









Кэтрин Уинник, Шон Пенн и Дилан Пенн









Кэтрин Уинник









Шон Пенн





Картина "День флага" расскажет историю отца, который живет двойной жизнью, грабит банки и занимается мошенничеством — ради счастья дочери. 60-летний Шон Пенн не только выступил режиссером проекта, но и сыграл главную мужскую роль.





Кэтрин Уинник, Шон Пенн и Дилан Пенн





Шон Пенн с дочерью Дилан





Дилан Пенн, Шон Пенн и Кэтрин Уинник









Мелани Лоран, Тахар Рахим и Милен Фармер













Оливер Стоун

Появились перед фотографами и члены жюри: Мелани Лоран, Милен Фармер и Тахар Рахим. Вместе с их коллегами им предстоит оценить 24 картины. Некоторые из них должны были быть представлены публике еще в прошлом году, но поскольку фестиваль был отменен, часть фильмов "переехала" на этот год.

Отмена фестиваля 2020 года в принципе повлияла на все программы киносмотра — многие фильмы прошлого года, отобранные в разные секции, были поставлены перед выбором: либо ждать еще год Каннского фестиваля и не выходить в прокат (ведь на фестивали берут только премьеры), либо смириться с тем, что побороться за награды не удастся, хотя в Канны они и попали, и идти к широкому зрителю. Картины, создатели которых выбрали первый вариант, в итоге демонстрировались в прокате с маркировкой участника конкурсной программы фестиваля. Фильмы же, создатели которых решили дождаться фестиваля 2021 года, теперь соперничают с большим количеством участников — программа охватила полтора последних года.





Мелани Лоран

















Оливер Стоун





Милен Фармер





Фильм российского режиссера Киры Коваленко "Разжимая кулаки" как раз из второй категории и должен был попасть в Канны еще год назад, но не сложилось, и только сегодня Каннский фестиваль увидел картину — в программе "Особый взгляд".

Кира Коваленко – ученица Александра Сокурова, как и Кантемир Балагов, который несколько лет назад стал открытием в Каннах, а теперь покоряет Голливуд. Фильму "Разжимая кулаки" о девушке из Северной Осетии, задыхающейся от отцовской опеки и отчаянно рвущейся к свободе, сегодня в Каннах аплодировали стоя.

После собственной премьеры команда проекта — Кира Коваленко, актриса Милана Агузарова и продюсер Александр Роднянский — заглянула и на премьеру к Шону Пенну.





Александр Роднянский, Милана Агузарова и Кира Коваленко





Кира Коваленко





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