Кейт Миддлтон посетила финал Уимблдона вместе с отцом: новые фото

Вадим Карасев

Вчера Кейт Миддлтон впервые после самоизоляции появилась на публике — вместе с принцем Уильямом она посетила одну из заключительных игр, проходивших в рамках Уимблдонского турнира. Ну а уже сегодня Миддлтон приехала на финальный мужской матч. Сопровождал ее отец — Майкл Миддлтон.

Герцогиня внимательно наблюдала за игрой между Гордоном Рейдем, представляющим Великобританию, и Джоахимом Жераром из Бельгии. А в какой-то момент Кейт присоединилась к другим зрителям, чтобы создать эффект волны руками, как традиционно делают болельщики.





Кейт Миддлтон с отцом Майклом Миддлтоном (слева)









Для сегодняшнего выхода Кейт выбрала женственное платье нежно-розового цвета. Дополнили образ светлый клатч и классические туфли. Отец Кейт отдал предпочтение синему костюму и голубой рубашке, которая контрастировала с ярким галстуком в мелкий узор. Следуя санитарным нормам, отец и дочь надели маски.









Заключительный день Уимблдонского турнира





Кейт Миддлтон

Уйти на самоизоляцию, о которой мы упомянули ранее, Кейт была вынуждена из-за контакта с человеком, заболевшим коронавирусной инфекцией. К счастью, у самой герцогини не было симптомов болезни. Недавно она сделала вакцину против коронавируса.





Кейт Миддлтон

Вчера Кейт посещала турнир с мужем, 39-летним принцем Уильямом. Они наблюдали финальный женский матч, победу в котором одержала Эшли Барти, представляющая Австралию. Герцогиня торжественно вручила награду победительнице.





Кейт Миддлтон и принц Уильям

Кейт является покровителем Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета с 2016 года. Именно на кортах этого клуба ежегодно проводится Уимблдонский теннисный турнир.





Кейт Миддлтон