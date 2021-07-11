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Корейцы изобрели обменивающий фекалии на еду туалет

Корейцы изобрели обменивающий фекалии на еду туалет

Ученые из Ульсанского национального института науки и техники (UNIST) создали туалет, обменивающий фекалии на цифровую валюту, за которую можно покупать еду.

Как сообщает агентство Reuters, идея безопасных для природы унитазов, получивших название BeeVi, принадлежит профессору городской и экологической инженерии UNIST Чо Джэ Веону. Он изобрел цифровую валюту Ggool (по-корейски значит "мед") и стал платить ею пользователям туалетов в вузе. Монеты можно потратить на покупку некоторых товаров в кампусе института, таких как кофе, лапша или книги. В день одному человеку удается заработать около 10 монет.

"Когда-то я думал, что фекалии просто грязные, но теперь они для меня ценное сокровище. Я даже во время еды говорю о туалете, выбирая, какую книгу купить в следующий раз", — поделился один из аспирантов.

Студентки выбирают, что купить на Ggool-монеты | Фото: REUTERS/Daewoung Kim

Собранный таким образом биоматериал идет на выработку электроэнергии для здания института. Унитаз использует вакуумный насос для отправки фекалий в подземный резервуар. Там микроорганизмы выделяют из экскрементов метан, который затем идет на производство биогаза и навоза.

По словам Веона, ежедневно от одного человека можно получать порядка 500 грамм экскрементов, чего хватает на производство 50 литров метана. Этого хватит на выработку 0,5 кВт электричества.

Как писал NEWSTES, пересадка кала помогла двоим полякам исцелиться от коронавируса.

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По материалам: uposters.ru

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