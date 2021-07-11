Корейцы изобрели обменивающий фекалии на еду туалет

Вадим Карасев

Ученые из Ульсанского национального института науки и техники (UNIST) создали туалет, обменивающий фекалии на цифровую валюту, за которую можно покупать еду.

Как сообщает агентство Reuters, идея безопасных для природы унитазов, получивших название BeeVi, принадлежит профессору городской и экологической инженерии UNIST Чо Джэ Веону. Он изобрел цифровую валюту Ggool (по-корейски значит "мед") и стал платить ею пользователям туалетов в вузе. Монеты можно потратить на покупку некоторых товаров в кампусе института, таких как кофе, лапша или книги. В день одному человеку удается заработать около 10 монет.

"Когда-то я думал, что фекалии просто грязные, но теперь они для меня ценное сокровище. Я даже во время еды говорю о туалете, выбирая, какую книгу купить в следующий раз", — поделился один из аспирантов.

Студентки выбирают, что купить на Ggool-монеты | Фото: REUTERS/Daewoung Kim

Собранный таким образом биоматериал идет на выработку электроэнергии для здания института. Унитаз использует вакуумный насос для отправки фекалий в подземный резервуар. Там микроорганизмы выделяют из экскрементов метан, который затем идет на производство биогаза и навоза.

По словам Веона, ежедневно от одного человека можно получать порядка 500 грамм экскрементов, чего хватает на производство 50 литров метана. Этого хватит на выработку 0,5 кВт электричества.

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