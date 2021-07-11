Литву шокировала идея польского миллиардера инвестировать в российскую АЭС

Вадим Карасев

Власти Литвы оказались шокированы планами польского бизнесмена Зигмунта Солоржа инвестировать в строительство Балтийской атомной электростанции в Калининградской области, сообщает "Польское радио".

"Для нас это сценарий из области научной фантастики. Мы не представляем себе, что эти планы могут быть реализованы. Это выглядело бы так, будто кто-то хочет дестабилизировать процесс синхронизации нашей энергетической системы с Польшей и Западной Европой", — заявил источник в правительстве Литвы.

Как писал Ruposters, Солорж рассматривает вариант покупки доли в российской АЭС для того, чтобы в будущем закупать электроэнергию для нужд Польши. Он также готов вложиться в строительство энергомоста, связывающего территорию страны с Калининградской областью. Пресс-секретарь бизнесмена отметил, что этот план может стать "одним из стратегических вариантов для Польши" в свете отказа от угольных электростанций, вследствие которого в Польше уже сейчас наблюдается дефицит и подорожание электроэнергии.

В Вильнюсе считают такой сценарий невообразимым.

"Польша в процессе синхронизации электроэнергической системы государств Балтии делала упор на то, чтобы не было никаких соединений и торговли с Россией и Беларусью", — пояснила публицист издания Dziennik Gazeta Prawna Юлита Жилиньская.

Близкий к польскому правительству источник утверждает, что идея Солоржа остается лишь частной инициативой и республика не планирует покупать энергию на калининградской АЭС, поскольку "не для того мы говорим об энергетической независимости". Поддержку польскому миллиардеру готов оказать премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Балтийская АЭС была заложена в 2010 году неподалеку от города Неман в 10 км от границы Калининградской области с Литвой. По плану она должна состоять из двух энергоблоков общей мощностью 2388 MВт, после достройки которых регион стал бы экспортером электроэнергии. В апреле 2014 года строительство было фактически заморожено, на этот момент готовность станции оценивалась в 12%. Консервация стройки, договор на которую был заключен в 2020 году, должна завершиться в 2024 году.