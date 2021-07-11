Лунный день сегодня 11 июля 2021 года
Каждый день не похож на другой, и рекомендации астрологов помогут обрести уверенность и использовать энергетику ночного светила себе во благо. Своевременные рекомендации пойдут на пользу тем, кто привык распоряжаться своей судьбой.
Последний день недели будет не самым простым по энергетике, и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют быть бдительными. В эти сутки важно здраво оценивать свои силы и не рисковать понапрасну, чтобы не лишиться того, что было с трудом заработано.
Фаза Луны: начинается 2 лунный день. Первый день своего роста ночное светило проведет в созвездии Льва. Влияние огненного созвездия может стать причиной опрометчивых шагов и рисков, которые не приведут ни к чему хорошему. Выдержка и осмотрительность помогут остаться на высоте.
Магнитные бури 11 июля: солнечные ветра сегодня не достигнут магнитосферы Земли. Магнитных бурь не фиксируется.
Что принесет удачу сегодня
осмотрительность;
внимание к деталям;
умеренная физическая активность;
забота о здоровье;
борьба с отрицательными качествами характера.
Что отпугнет успех в этот день
риски;
авантюры;
переутомление;
азартные игры;
конфликты.
Домашние дела по лунному календарю
Первый день роста Луны — не лучшее время для активного труда. В этот день астрологи рекомендуют больше времени уделять своему самочувствию, заниматься духовными практиками и повышать себе настроение. Уместной будет легкая уборка, не занимающая много времени. Стоит отказаться от шумных вечеринок, которые могут выбить из колеи и доставить больше хлопот, чем удовольствия.
Что надеть в это воскресенье
Последний выходной этой недели будет довольно опасным временем, поэтому астрологи рекомендуют разрядить обстановку грамотно выбранными цветами в одежде. Отказаться стоит от ярких оттенков красного, которые могут спровоцировать на агрессию или импульсивные действия, о которых позже придется пожалеть. Оптимальным выбором станут светлые пастельные оттенки, а также зеленый и светло-коричневый цвета. Предпочтение стоит отдать серебряным изделиям, а в качестве камня-талисмана использовать минерал по Знаку Зодиака.
Любовь и общение во 2 лунный день
Вторые лунные сутки не подходят для активных шагов и опрометчивых решений. Астрологии рекомендуют провести воскресный день в размеренном ритме, отказаться от обещаний, выполнить которые будет невозможно, а также не давать ложных обещаний. Этот день подходит для общения с семьей и романтических свиданий при условии хорошего настроения. Привлекать любовь в этот день лучше на расстоянии с помощью амулетов и талисманов.
Финансы и работа 11 июля
В воскресенье стоит отложить решение сложных вопросов, требующих больших затрат сил и времени. В этот день астрологи рекомендуют обходить стороной азартные игры: можно проиграть в них целое состояние и остаться без средств к существованию. Предпочтительной будет работа над завершением текущих дел, а также одиночная работа. Избегать важно и общения с большим количеством людей, чтобы не столкнуться с агрессией и не быть вовлеченными в конфликтные ситуации.
Настроение и здоровье по лунному календарю
Здоровью в воскресенье угрожает лишь переутомление, поэтому так важно чередовать активность с отдыхом. Улучшить настроение и самочувствие помогут дыхательные упражнения, а также умеренная активность. Физические упражнения помогут взбодриться, поддержать организм в тонусе и уберечься от стресса. Не лишними будут и травяные настои, благодаря которым получится не только улучшить настроение, но и привлечь в жизнь удачу, деньги и здоровье.