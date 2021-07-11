Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Москвичам пообещали ливни на следующей неделе

Москвичам пообещали ливни на следующей неделе

10.07.2021 17:16

Автор: Юлия Тихонова



В Москве в следующие выходные ожидаются сильные ливни и грозы, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Об этом пишет РИА «Новости». 

«Крышку парникового котла все-таки «сорвет» в следующие выходные, когда наконец-то прошумят первые существенные мозаичные ливни и грозы, отдельные внутримассовые кучево-дождевые облака во второй половине недели — не в счет, что немного освежит воздух к воскресенью до плюс 25-30», — сказал он.

Синоптики предупредили о редком «парниковом котле» в Москве


По словам синоптика, в последней декаде этого месяца вероятность осадков возрастет, но дожди будут короткими — выпадет около 50 процентов от положенной нормы. 

Как заявил Тишковец, также москвичей на следующей неделе ожидает три тепловых рекорда. 

«Кроме того, Москву 13, 15 и 16 июля ждут три рекорда тепла за всю метеоисторию — падут прежние достижения 1936 года, когда был плюс 32,4, 1951 года — плюс 33,2 и 2010 года — плюс 33,6 соответственно», — пояснил он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что аномальная жара в центре европейской территории может продержаться до середины июля.


#погода


5661
# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Чемпионат Европы — 2020: лучшие мемы, шутки, фото и видео болельщиков и команд
Чемпионат Европы — 2020: лучшие мемы, шутки, фото и видео болельщиков
Растущая Луна в июле 2021 года: что нужно делать с 11 июля
Растущая Луна в июле 2021 года: что нужно делать с 11 июля
На экзаменах ГИБДД могут начать глушить мобильные телефоны
На экзаменах ГИБДД могут начать глушить мобильные телефоны
Литву шокировала идея польского миллиардера инвестировать в российскую АЭС
Литву шокировала идея польского миллиардера инвестировать в
Пиппа Миддлтон и ее муж Джеймс Мэттьюз впервые за долгое время вышли в свет
Пиппа Миддлтон и ее муж Джеймс Мэттьюз впервые за долгое время вышли
Сакральный смысл Двойки: энергетика числа 2 и его влияние на судьбу и удачу
Сакральный смысл Двойки: энергетика числа 2 и его влияние на судьбу и
Заговор на булавку на удачу и деньги
Заговор на булавку на удачу и деньги
Старые Android-смартфоны лишатся критически важной функции
Старые Android-смартфоны лишатся критически важной функции
Редкий выход: Ванесса Паради с мужем Самюэлем Беншетри представили фильм в Каннах
Редкий выход: Ванесса Паради с мужем Самюэлем Беншетри представили
Переход Меркурия в Знак Рака 11 июля 2021 года: начинается период ослабления финансовых потоков
Переход Меркурия в Знак Рака 11 июля 2021 года: начинается период
Названа возможная компенсация Украине за "Северный поток — 2"
Названа возможная компенсация Украине за "Северный поток —
Дэвид и Виктория Бекхэм трогательно поздравили дочь Харпер с 10-летием
Дэвид и Виктория Бекхэм трогательно поздравили дочь Харпер с 10-летием

Топ на сегодня

Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля 2021 года
Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля 2021 года
Канны-2021: Марион Котийяр, Карла Бруни, Ванесса Паради с мужем, Катрин Денев и другие на вечерних премьерах
Канны-2021: Марион Котийяр, Карла Бруни, Ванесса Паради с мужем,
Денис Проценко и Елена Шмелева пожелали выпускникам вузов профессиональной реализации
Денис Проценко и Елена Шмелева пожелали выпускникам вузов
В Москве задержали приезжих за подделку освобождающих от вакцинации справок
В Москве задержали приезжих за подделку освобождающих от вакцинации
В тиктоке и инстаграме полюбили макияж "глаза Бардо": что это такое и как повторить
В тиктоке и инстаграме полюбили макияж "глаза Бардо": что

Еще по теме

Синоптики предупредили москвичей об «арктическом вторжении»
Климатическая весна придет в Москву в апреле
Синоптики назвали дату первого снегопада в столичном регионе
Снег и гололедица ожидаются в Москве на следующей неделе