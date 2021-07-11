Москвичам пообещали ливни на следующей неделе

Влада Некрасова

10.07.2021 17:16

Автор: Юлия Тихонова

В Москве в следующие выходные ожидаются сильные ливни и грозы, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Об этом пишет РИА «Новости».

«Крышку парникового котла все-таки «сорвет» в следующие выходные, когда наконец-то прошумят первые существенные мозаичные ливни и грозы, отдельные внутримассовые кучево-дождевые облака во второй половине недели — не в счет, что немного освежит воздух к воскресенью до плюс 25-30», — сказал он.

Синоптики предупредили о редком «парниковом котле» в Москве

По словам синоптика, в последней декаде этого месяца вероятность осадков возрастет, но дожди будут короткими — выпадет около 50 процентов от положенной нормы.

Как заявил Тишковец, также москвичей на следующей неделе ожидает три тепловых рекорда.

«Кроме того, Москву 13, 15 и 16 июля ждут три рекорда тепла за всю метеоисторию — падут прежние достижения 1936 года, когда был плюс 32,4, 1951 года — плюс 33,2 и 2010 года — плюс 33,6 соответственно», — пояснил он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что аномальная жара в центре европейской территории может продержаться до середины июля.

#погода

5661