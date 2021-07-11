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На экзаменах ГИБДД могут начать глушить мобильные телефоны

На экзаменах ГИБДД могут начать глушить мобильные телефоны

МВД РФ может начать глушить мобильные, Wi-Fi и Bluetooth на теоретической части экзаменов на водительские права. Такие меры помогут исключить "факты вмешательства посторонних лиц при проведении тестирования", рассказали РИА "Новости" в министерстве.

Инспекторы будут использовать оборудование, "блокирующее беспроводные устройства передачи данных: мобильных телефонов, Wi-Fi-устройств, гарнитур Bluetooth и иных беспроводных устройств, обеспечивающих передачу голосовых, фото- и видеоданных". До этого подобное предложение уже поступало от Госавтоинспекции Москвы.

"Мы планируем применять соответствующие технические средства, которые сведут на нет попытки использовать эту технику. То есть водители будут вынуждены выучить правила так, как положено, и сдать экзамен по-честному", — сказал начальник управления столичного ГИБДД Александр Быков.

Ранее ведомство запланировало обязать курьеров на велосипедах сдавать экзамены на знание правил дорожного движения (ПДД). Причиной этого стало большое число ДТП с доставщиками-велосипедистами.

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По материалам: uposters.ru

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