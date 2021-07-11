Названа возможная компенсация Украине за "Северный поток — 2"

Вадим Карасев

Разногласия Германии и США по поводу проекта "Северный поток — 2" могут быть улажены путем предоставления компенсаций Украине за то, что та утратит роль транзитера российского газа, пишет Spiegel.

"Одним из выходов может быть предложение Украине компенсации за то, что она теряет значение как транзитная страна для российского газа", — говорится в публикации.

Один из обсуждаемых сторонами вариантов заключается в том, что Берлин может предложить Киеву сотрудничество в производстве водорода. Кроме того, Германия может вложить миллиарды в ремонт "полностью разрушенной" газотранспортной системы Украины.

В марте немецкая газета Handelsblatt писала о том, что Германия может "купить" у США право достроить СП-2 за счет масштабных инвестиций в украинскую экономику. В качестве варианта тогда называлась реализация проектов в сфере производства и хранения водорода на Украине, в том числе за счет модернизации ее производственных и транзитных мощностей.