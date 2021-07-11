Новое исследование вакцинации "Спутником V" в Сан-Марино показало безопасность препарата

Вадим Карасев

Иммунизация населения Сан-Марино российской вакциной "Спутник V" подтвердила ее безопасность и высокие показатели переносимости среди людей преклонного возраста – основной группы риска.

Согласно исследованию, опубликованному на страницах EClinicalMedicine (издается ведущим медицинским журналом The Lancet), не зафиксировано ни одного случая смерти или госпитализации после вакцинации. Местные симптомы у лиц старше 60 лет фиксировались реже, чем при использовании других одобренных вакцин.

"Наши результаты дают основания полагать, что "Спутник V" имеет высокий профиль переносимости в возрастной группе 60 и более лет с точки зрения возникновения краткосрочных нежелательных явлений вследствие вакцинации", – говорится в статье.

Эффективность вакцины изучалась в течение месяца, с 4 марта по 8 апреля. По словам гендиректора Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, в пользу населения Сан-Марино сыграло отсутствие политических предубеждений у властей страны. В результате это государство первым в Европе окончательно победило коронавирус при помощи "Спутника" и сняло множество ограничений.

Как сообщал Ruposters, ранее журнал Nature выпустил статью об эффективности и безопасности "Спутника V".