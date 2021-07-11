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Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 11 июля 2021 года

Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 11 июля 2021 года

Нумерологи рассказали о том, каким будет последний день этой недели. Эксперты выяснили, какое число и как будет влиять на финансовые потоки, на удачу в любви в делах. Старайтесь следовать советам, описанным в этой статье чтобы завершить неделю на позитивной ноте.


Это универсальный день, который прекрасно подходит как для отдыха, так и для работы. Любых целей можно достичь, если превратить негативные эмоции в позитивную энергетику. В этот день нужно бороться со страхами и комплексами, неуверенностью и апатией. 

Число-покровитель 11 июля 2021 года

Чтобы узнать, что за число сегодня будет главенствовать над остальными, нужно провести простейшие расчеты: сложить все цифры даты 11.07.2021 и прибавить в конце 7 — порядковый номер воскресенья. Получаем: 1+1+0+7+2+0+2+1+7=21. 2+1=3.

Тройка — число, которое заставляет людей стремиться к лучшему. Оно помогает мыслить самокритично и рационально. Это значит, что сегодня многие из нас смогут понять, в каком направлении необходимо развиваться. Тройка символизирует оптимизм, поэтому сегодня ни в коем случае нельзя ругаться, обижаться и жить прошлым. Это идеальное время для любви, поэтому главным символом этого дня станет сердце.



События 11 июля из прошлого

Прошлое может пролить свет на то, каким будет сегодняшний день. Эксперты отобрали события, которые наилучшим образом синхронизированы с энергетикой числа 3.

11 июля 1302 года произошла битва между фламандским ополчением и французской армией. Простые рабочие и ремесленники победили обученных воинов. Это значит, что сегодня нет ничего невозможного. Главное — это мотивация и желание, стремление к справедливости.

11 июля 1576 года считается днем открытия Гренландии. Не исключено, что многие из нас смогут обнаружить в себе нечто важное и доселе неизведанное — какое-то скрытое умение или талант.

11 июля 1783 года французская академия прекратила работы по разработке парохода, посчитав, что это бесперспективная ветвь развития. Как известно, это оказалось огромным заблуждением. Сегодня постарайтесь не отказываться от мечты и не переставайте искать решение проблем. Упорство будет вознаграждено.

11 июля 1940 года Румыния была исключена из Лиги Наций за сотрудничество с нацистами. В этот день будьте осторожнее с выбором стороны. Тройка будет помогать тем, чьи цели и планы не идут вразрез со здравым смыслом, законом и нравственностью.


Советы нумерологов на это воскресенье

Старайтесь больше времени проводить со своими близкими, со второй половинкой. Это прекрасный день для домашних посиделок, общения, флирта и новых знакомств.

Не лишним сегодня будет почитать книгу или посмотреть обучающий фильм, ролик. Не упускайте возможности научиться чему-то или узнать нечто интересное.

Многим из нас Тройка подарит новую мотивацию. Это будет день духовной перестройки, появления новых целей в жизни.

Нумерологи советуют прислушиваться к интуиции. Шестое чувство будет помогать многим из нас в этот день принимать важные решения.

Это очень благоприятный день для духовных практик, молитв, медитаций.

Талисманы удачи 11 июля

Вещи, напоминающие о прошлых победах. Такие вещи будут повышать мотивацию. Это могут быть разнообразные грамоты, призы за победы, а также фотографии.

Число 3. Сама Тройка будет талисманом. Ее можно нарисовать на теле или поставить изображение числа на рабочий стол компьютера.


Черный и синий цвет. Эти цвета отлично сочетаются и синхронизированы с энергетикой Тройки. Они будут приносить больше всего удачи.

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По материалам: dailyhoro.ru

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