Оператор Nord Stream 2 планирует закончить укладку трубопровода в конце августа

Алексей Вольцев

18:24 Автор: Тамила Аскерова

Источник: РИА Новости

Глава фирмы-оператора Nord Stream 2 Маттиас Варниг заявил, что компания рассчитывает в конце августа завершить работы по укладке трубопровода «Северный поток 2». Об этом в воскресенье сообщает РИА «Новости».

По его словам, в настоящее время работы завершены на 98 процентов.

«Мы исходим из того, что укладочные работы будут закончены в конце августа», — заявил Варниг в интервью газете Handelsblatt.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Белый дом выступает против реализации проекта, лоббируя поставки в Европу своего сжиженного природного газа. Принятое в США в минувшие несколько лет законодательство предусматривает возможность применения односторонних санкций среди прочего в отношении фирм, участвующих в строительстве трубопровода.





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В мае группа из 14 американских сенаторов-республиканцев представила законопроект, призванный ввести санкции против компании Nord Stream 2 AG и её исполнительного директора Маттиаса Варнига. Один из его авторов Кевин Крамер отметил, что решение президента Джо Байдена не вводить санкции против оператора газопровода «грозит ослаблению позиции Америки на мировой арене».

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в преддверии Невского экономического конгресса-2021 в интервью «Парламентской газете» заявила, что в настоящее время экологию используют как инструмент манипулирования вокруг таких проектов, как «Северный поток-2».

По её словам, Россия последовательно выступает против корыстной политизации экологической темы, при этом органы власти и политические партии в нашей стране не должны уходить от сотрудничества с движениями по защите окружающей среды.

#международные отношения #газ

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