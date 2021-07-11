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Парфенов в Киеве ответил Киселеву на вопрос "Чей Крым?"

Парфенов в Киеве ответил Киселеву на вопрос "Чей Крым?"

Российский журналист Леонид Парфенов во время визита на Украину дал интервью YouTube-каналу "Кисельные берега" Евгения Киселева и ответил на вопрос, кому принадлежит по его мнению Крым. Он также порассуждал, считать ли события 2014 года "аннексией" или присоединением.

"Я всегда здесь отвечаю очень просто: [Крым] не мой, совершенно точно", – сказал он. – "Очень странные задающие этот вопрос люди – они полагают, что все живут в этой же повестке, более того, должны непременно сказать то, что они, эти спрашивающие люди, думают по этой повестке"

Киселев счел подобный ответ уклончивым, однако его гость заявил: тех, кто спрашивает о принадлежности Крыма, не интересует объективное положение дел. Де-факто регион контролируется Россией, но "международное сообщество этого не признает", считает он.

В то же время Парфенов раскритиковал организацию референдума о воссоединении полуострова с Россией – он указал, что еще до голосования над административными зданиями вывесили российские флаги, а вопросы и сроки проведения мероприятия менялись.

Как сообщал Ruposters, ранее украинский вице-премьер Алексей Резников помечтал о депортации россиян из Крыма.

Крым и Севастополь вошли в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. Воссоединение с Россией поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев. При этом власти Украины и западных стран отказались признавать это волеизъявление народа и ввели против региона санкции. МИД РФ неоднократно заявлял, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.

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По материалам: uposters.ru

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