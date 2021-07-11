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Переход Меркурия в Знак Рака 11 июля 2021 года: начинается период ослабления финансовых потоков

Переход Меркурия в Знак Рака 11 июля 2021 года: начинается период ослабления финансовых потоков

Меркурий сегодня совершит переход в новый Знак Зодиака. Данная планета не лучшим образом чувствует себя в Знаке Рака, поэтому астрологи отмечают, что финансовые потоки очень сильно ослабнут. Они рассказали, чем это чревато.


Энергетика Меркурия сильно влияет на сферу общения, финансов и работы. Планета обладает ярко выраженной воздушной и огненной силой, а Рак переставляет стихию Воды, поэтому в ближайшие пару недель нас ждут проблемы с мотивацией и деньгами. Планета пробудет в этом положении до 27 июля включительно.

Какие изменения нас ждут с 11 июля

В этот период Меркурию станет труднее поддерживать в нас мотивацию. Работать станет сложнее, потому что мысли будут заняты чем-то другим. Многим людям захочется больше отдыхать. Появятся стремление избежать ответственности и лень. Само собой, в таких условиях о высокой продуктивности не может быть и речи.

Стихия Воды будет выполнять роль якоря. Появятся неприятные мысли, тяга к самоанализу и к оценке прошлого. Многие люди начнут утопать в меланхолии. Победить это можно будет только физической активностью: важно больше ходить, меньше пребывать в бездействии и апатии.

Многим людям захочется сидеть дома и никуда не выходить. Не исключено, что в этот период будет много отказов от билетов на поезда и самолеты. Домашняя атмосфера будет казаться единственным местом, где можно скрыться от неприятностей. Естественно, это не так. Это лишь иллюзия, которая появится в нашем сознании. На самом деле, не место будет определять наше настроение, а наше настроение будет определять то, насколько благоприятной будет та атмосфера, в которой мы находимся.


Меркурий спутает карты в финансовой сфере. Продолжится борьба за место под солнцем, но многие люди не смогут принять этого. Им захочется сбежать от проблем и неурядиц.

Очень сильно осложнится процесс адаптации к новым условиям. Если вы планировали в период с 11 по 27 июля перейти на новое место работы или открыть новый бизнес, то вас могут ждать трудности. Лучше этого не делать либо подходить к этому в несколько этапов, осторожно и осмотрительно.

Советы астрологов на период с 11 по 27 июля

Пока Меркурий в Раке, астрологи советуют не выходить из зоны комфорта, но и надолго задерживаться в ней они тоже не рекомендуют. Слишком большие риски могут привести к большим финансовым потерям. Если сидеть и ждать у моря погоды, то вы тоже можете потерять деньги.

Не обращайте внимания на мелочи, выбивающие из колеи. Проблемы будут почти у всех, но если относиться к ним как концу света, этот конец обязательно наступит. Не переживайте попусту и помните о том, что все в ваших руках.

Не бойтесь просить о помощи близких людей. Финансовая и рабочая сферы потребуют коллективного принятия решений и взаимовыручки. Люди, которые одинаково часто будут предлагать и принимать помощь, не только останутся на плаву, но и приумножат свои финансовые ресурсы.


Ни в коем случае не меняйте планы в последнюю секунду. Это может стать причиной новых проблем. Также эксперты рекомендуют не гнаться за двумя зайцами одновременно. Любовь и работа будут взаимоисключающими занятиями. Придется заранее сделать выбор. 

Для максимально быстрой реализации планов астрологи советуют действовать быстро и решительно, но обдуманно. Сейчас нельзя сидеть без дела и тратить время на планирование. Если появятся новые задачи, не нужно убирать их в долгий ящик.

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По материалам: dailyhoro.ru

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