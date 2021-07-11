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Пиппа Миддлтон и ее муж Джеймс Мэттьюз впервые за долгое время вышли в свет

Пиппа Миддлтон и ее муж Джеймс Мэттьюз впервые за долгое время вышли в свет

В Великобритании традиционный Уимблдонский теннисный турнир подходит к завершению. Вчера страстная поклонница тенниса, 37-летняя Пиппа Миддлтон, в числе прочих зрителей пришла поболеть за спортсменов. Младшая сестра Кейт Миддлтон посетила соревнования с мужем, 45-летним Джеймсом Мэттьюзом. Они давно не выходили в свет сначала из-за локдауна, затем — из-за рождения ребенка. Пара посетила полуфинальный матч — между итальянцем Маттео Берреттини и поляком Хубертом Хуркачем.


Пиппа всего четыре месяца назад родила дочь, которую назвали Грейс Элизабет. Несмотря на новорожденного младенца дома, молодая мама выглядела свежей и отдохнувшей. Для выхода она выбрала голубое платье Ralph Lauren с пышными рукавами, приталенным силуэтом и неглубоким вырезом. Пиппа дополнила образ аксессуарами — простым колье с подвеской и темными солнцезащитными очками. Волосы она убрала в низкий хвост.


В перерывах между захватывающими моментами игры она болтала и смеялась со своим мужем, который тоже выбрал элегантный летний наряд. Джеймс выглядел представительно и строго в льняном костюме, белой рубашке и галстуке с синим узором.

Также на Уимблдоне в пятницу присутствовали родители Пиппы — Кэрол и Майкл Миддлтон, которые сидели в королевской ложе. Среди членов королевской семьи, присутствовавших в этот день на турнире, был двоюродный брат королевы принц Майкл Кентский.

Напомним, что Пиппа и Джеймс поженились в 2017 году. У пары, помимо новорожденной дочери, есть трехлетний сын Артур Майкл Уильям.



# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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