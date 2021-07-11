Пять настоящих цыганских секретов женского счастья

Вадим Карасев

Женское счастье ищет каждая представительница прекрасного пола. Цыганские секреты помогут вам приблизиться к его обретению и помогут удержать это счастье рядом с собой. Также они подскажут, как можно укрепить женскую энергетику.

Если вам нужно наполниться сильной женской энергией прямо сейчас, вы можете воспользоваться специальными практиками. Если же вам хочется всегда быть на высоте и оставаться счастливой 24 часа в сутки, старайтесь следовать простым и понятным секретам женского счастья, описанным далее.

Ходите босиком

Это очень важный совет, который касается всех женщин планеты. Ходить босиком нужно не дома, а на улице. Если вы живете в жарком климате или отправляетесь в путешествие в жаркие страны, обязательно ходите там босиком. Земля наполнит ваше биополе силой и очистит чакры. Это очень благотворно скажется на вашей интуиции, здоровье, энергетике.

Ноги и земля при соприкосновении создают энергетический канал, через который мироздание питает женщину силами. Каждый человек — дитя природы. Женская сила связана напрямую с тем, что нас окружает — с деревьями, землей, травой. Более того, прогулки босиком привлекают мужчин. Многие считают это очень красивым.

Произносите правильные слова

То, что мы говорим, становится явью, реальностью. Не важно, на каком языке вы произносите добрые слова. Важен лишь сам факт. Говорите «я тебя люблю», «мне нравится», «я счастлива». Это очень правильные слова, так как они излучают позитив. Молчите о плохом. Делитесь эмоциями осторожно, без грубых слов.

Не говорите «я страшная», «я толстая», «ненавижу». Это очень сильные слова, которые могут изменить судьбу. Что мы говорим, то и происходит, поэтому даже если есть какие-то элементы вашей внешности, которые вы хотели бы улучшить, не торопитесь говорить об этом с плохой точки зрения. Мужчины любят не самых красивых, а самых позитивных и уверенных в себе. Это факт, с которым бесполезно спорить.

Кормите себя и свою семью правильно

Секрет цыганского счастья заключается в натуральной еде. В этой культуре очень внимательно относятся к питанию. Это действительно важно, ведь даже эксперты в области биоэнергетики отмечают, что фаст-фуд и полуфабрикаты — это зло. Это безликая и бездушная еда, которая не дает ничего кроме негатива.

Старайтесь готовить полезную натуральную пищу. Подавайте ее правильно. Цыганские женщины никогда не едят на бегу. Для них прием пищи священен. Более того, если вы будете вкусно готовить и использовать при этом натуральные живые продукты, ваш мужчина никуда не денется. Он будет любить вас все сильнее с каждым днем.

Оставайтесь собой

Если кто-то говорит вам, что вы должны стать жестче или, наоборот, мягче, не слушайте никого. Оставайтесь всегда собой, ведь, притворяясь, приходится тратить очень много сил и энергии в пустую. Это совершенно не то, что вам нужно. Когда женщина притворяется или пытается изменить себя, это очень негативно сказывается на ее удаче, настроении и энергетике.

Цыганки никогда не переделывают себя, чтобы соответствовать другому человеку. Это дарит им истинное счастье в жизни, ведь они остаются уверенными в себе. Если вы мечтаете стать успешной женщиной, продвинувшись в работе или бизнесе, значит, это ваш путь. Если вы желаете обзавестись семьей и детьми, нужно выбирать эту дорогу. Не слушайте то, что говорят окружающие, ведь им порой лишь бы сказать хоть что-то. Многие люди настроены на то, чтобы менять мнение окружающих и навязывать им свой взгляд на вещи. Опасайтесь таких личностей и обходите их стороной, чтобы не тратить на них свои драгоценные силы.

Носите золотые украшения

Цыгане знают толк в этом металле. Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывали все об энергетике золота — самого красивого металла на планете. Его сила очень велика. Она дает нам возможность становиться самими собой. Золото делает женщину смелее и красивее, повышает ее энергетику.



Вам совсем не обязательно надевать на себя сразу все золото, которое у вас имеется. Достаточно пары колец, сережек или подвески. Цыганки считают, что этот металл раскрывает женскую силу и делает даму красивее и привлекательнее.