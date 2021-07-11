Politico: США пытаются превратить Европу в своего вассала для борьбы с Россией и КНР

Вадим Карасев

Внешняя политика Соединенных Штатов Америки, направленная на Европу, заключается в превращении этого региона в своего вассала для борьбы с Россией и Китаем – такую точку зрения в статье для Politico высказал португальский политолог Бруно Мацаес.

Автор пишет, что ЕС уже начал утрачивать свою независимость в пользу Вашингтона. В перспективе это может привести к распаду всего трансатлантического сообщества. Эту позицию разделяют историк Луук ван Мидделаар и первый генеральный секретарь Европейской службы внешних связей Пьер Вимон.

"Сегодня Европа больше похожа на игровую площадку, чем на игрока", – говорит автор статьи и указывает на переконфигурацию сил на мировой арене и постепенное замещение Китаем России в роли главного оппонента для США.

В новых условиях Япония и Индия приобрели большее значение в геополитике, чем Европа. Америка же становится менее щедрой и более меркантильной, ощущая появление на арене равного соперника.

Как сообщал Ruposters, ранее США потребовали от ЕС повременить со введением единого цифрового налога – это угрожает планам по изменению мирового налогообложения интернет-компаний, продвигаемого ОСЭР и G20.