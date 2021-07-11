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Пользователи сети вычислили нового бойфренда Стефании Маликовой

Пользователи сети вычислили нового бойфренда Стефании Маликовой

21-летняя Стефания Маликова, дочь музыканта Дмитрия Маликова, не любит распространяться на тему личной жизни. Поклонникам звездной наследницы приходится считывать информацию между строк, если быть точнее — по фотографиям в инстаграме. Так, пользователи сети вычислили нового бойфренда девушки. Им, по мнению фолловеров Стефании, является 24-летний российский хоккеист, нападающий клуба НХЛ "Миннесота Уайлд" Кирилл Капризов.

Стефания сейчас отдыхает на Алтае — в своем инстаграме она уже несколько дней подряд публикует фото с красивыми горными пейзажами. Как оказалось, Капризов тоже сейчас отдыхает на Алтае. И тоже публикует фото в инстаграме. Причем некоторые локации у Стефании и Кирилла полностью совпадают. Эти кадры и послужили поводом для разговоров в сети.


Стефания Маликова
Кирилл Капризов




Про предполагаемого бойфренда Стефании прессе известно, что живет и работает он заграницей. В прошлом году спортсмен подписал контракт дебютанта с американским клубом и переехал в США. Уже в этом году он успел получить награду "Колдер Трофи", которая вручается лучшему новичку сезона Национальной хоккейной лиги. СМИ отмечают, что Кирилл является высокооплачиваемым спортсменом. Молодой человек также занимается благотворительностью.


Что касается Стефании, то она развивает свой бренд одежды. Девушка совсем недавно сдала последние экзамены в МГИМО и получила заветный диплом. На Алтай она отправилась на каникулы. Дочь Дмитрия Маликова находит местную природу великолепной, а пейзажи называет марсианскими.

Известно, что три года назад дочь Дмитрия Маликова встречалась с сыном бизнесмена Владимира Груздева Леонидом, но пара распалась. Все это время Стефании удавалось держать личную жизнь в секрете.

Кириллу в разное время приписывали романы с моделью и участницей шоу "Холостяк" Николь Сахтариди и олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой.



Дмитрий Маликов с дочерью Стефанией
Кирилл Капризов со своими родителями
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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