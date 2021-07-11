Правоохранители проверили «заправки Медведчука» во всех уголках Украины

Анастасия Иванова

Государственная фискальная служба и Служба безопасности Украины провели следственные действия на АЗС Glusco во всех регионах страны, кроме временно оккупированных территорий.«Сотрудники ГФС совместно с СБУ и под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора провели комплекс одновременных следственных действий на 106 объектах сети в 15 регионах страны», - сообщает пресс-служба ГФС.По итогам осмотра правоохранители не смогли подтвердить работу подсанкционных АЗС.«По результатам осмотра правоохранители установили и зафиксировали отсутствие деятельности АЗС. Доступ к заправочным колонкам ограничен. В случае установления, любые неправомерные действия со стороны нарушителей будут оценены должным образом», - добавляется в сообщении.Сеть автозаправочных станций Glusco связана с пророссийским политиком Виктором Медведчуком, который сейчас находится под следствием. До начала российско-украинской войны сеть работала под брендом «ТНК», чтобы избежать проблем с законом, ее перерегистрировали как швейцарскую Glusco.После наложения санкций на бизнес Медвечука в Украине АЗС Glusco должны были прекратить работу, но в сети начали появляться сообщения о том, что заправки работают в обход санкций.