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Правоохранители проверили «заправки Медведчука» во всех уголках Украины

Правоохранители проверили «заправки Медведчука» во всех уголках Украины
Государственная фискальная служба и Служба безопасности Украины провели следственные действия на АЗС Glusco во всех регионах страны, кроме временно оккупированных территорий.

«Сотрудники ГФС совместно с СБУ и под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора провели комплекс одновременных следственных действий на 106 объектах сети в 15 регионах страны», - сообщает пресс-служба ГФС.

По итогам осмотра правоохранители не смогли подтвердить работу подсанкционных АЗС.
«По результатам осмотра правоохранители установили и зафиксировали отсутствие деятельности АЗС. Доступ к заправочным колонкам ограничен. В случае установления, любые неправомерные действия со стороны нарушителей будут оценены должным образом», - добавляется в сообщении.

Сеть автозаправочных станций Glusco связана с пророссийским политиком Виктором Медведчуком, который сейчас находится под следствием. До начала российско-украинской войны сеть работала под брендом «ТНК», чтобы избежать проблем с законом, ее перерегистрировали как швейцарскую Glusco.

После наложения санкций на бизнес Медвечука в Украине АЗС Glusco должны были прекратить работу, но в сети начали появляться сообщения о том, что заправки работают в обход санкций.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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