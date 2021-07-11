Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Растущая Луна в июле 2021 года: что нужно делать с 11 июля

Растущая Луна в июле 2021 года: что нужно делать с 11 июля

Растущая Луна — это период повышенной активности. Луна активно копит энергию и так же активно стремится ее нам отдавать. Ее влияние очень мощное и ощутимое, поэтому важно помнить о том, какие дела наиболее эффективны в этот период.


Фаза роста в этом месяце начнется 11 июля, а закончится 23 числа. Это будут яркие и динамичные две недели. Старайтесь повышать энергетику и быть в тонусе — не лениться, а действовать. Чем больше вы успеете сделать, тем выше будет вероятность стать счастливее. Эксперты рассказали, в каких Знаках будет Луна в эти две недели и как это отразится на тех или иных делах.

Универсальные советы на период с 11 по 23 июля

Опасайтесь излишеств. Работа — работой, но важно думать и об отдыхе. Отдых должен быть активным и помогать в смене обстановки. Например, если вы в постоянных разъездах, вам нужно периодически устраивать домашние посиделки, релаксировать в родных стенах. Если же вы постоянно сидите на работе, то в любое свободное время лучше стараться выходить на свежий воздух, заниматься физическими упражнениями.

Посвящайте больше времени тем делам, которые не связаны с финансами и не требуют коллективной работы. Дело в том, что в самый первый день роста Луны Меркурий перейдет в Знак Рака, а потом потеряет часть своих сил. Это отрицательно скажется на финансовых делах. Именно поэтому в период растущей Луны астрологи настоятельно советуют сфокусировать большую часть своего внимания на любовной сфере.

Не стоит ждать у моря погоды. В этот период нужно действовать, иначе успех начнет ускользать от вас. Если необходимо сделать что-то по дому или в бизнесе, обязательно начинайте сразу. Лень и прокрастинация станут главными врагами людей, которые мечтают стать успешнее.


Что нужно делать с 11 июля

11 и 12 июля стоит заняться преображением своей внешности. Особенно полезным это будет в воскресенье 11 числа. Как раз перед началом новой рабочей недели можно обновить гардероб, сделать новую прическу. Пока Луна во Льве, можно вплотную заняться собой. Это будет время умеренного эгоизма и мыслей о будущем.

13, 14 и 15 июля астрологи рекомендуют делать максимальный упор на тех делах, которые вы не любите и которыми вы предпочитаете по каким-то причинам не заниматься. Луна в Деве даст вам возможность научиться чему-то новому. В эти три дня полезно читать книги, заниматься самообразованием. Полезно также уделить внимание уборке дома.

16 и 17 июля Луна будет находиться в Весах. Во время фазы роста влияние стихии Воздуха будет наилучшим подспорьем для активности в любви. В эти дни можно назначать свидания, знакомиться с новыми людьми, флиртовать. Старайтесь как можно больше общаться и делиться эмоциями.

18 и 19 июля под воздействием Скорпиона Луна станет более непредсказуемой, чем обычно. В эти два дня желательно заниматься только тем, что вы спланировали заранее. Не меняйте планы в последнюю секунду. Следуйте стандартному распорядку и не рискуйте зря. В этот период также полезно будет обращаться за помощью к интуиции.

20 и 21 июля можно смело отправляться в дальнюю дорогу, в поездки на автомобиле, велосипеде. Можно посещать новые места, ездить в командировки. Большие успехи будут ждать тех, кто не привык ставить себя в какие-то рамки. Растущая Луна в Стрельце поможет обрести новые силы.


22 и 23 июля — последние дни роста Луны, которым суждено будет пройти под влиянием Козерога и стихии Земли. В эти два дня астрологи рекомендуют заниматься всем тем, что не получится откладывать на потом. Также полезно будет завершить все начатое ранее. Впереди Полная Луна, во время которой у большинства людей уже не будет столько сил и энергии.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Чемпионат Европы — 2020: лучшие мемы, шутки, фото и видео болельщиков и команд
Чемпионат Европы — 2020: лучшие мемы, шутки, фото и видео болельщиков
Растущая Луна в июле 2021 года: что нужно делать с 11 июля
Растущая Луна в июле 2021 года: что нужно делать с 11 июля
На экзаменах ГИБДД могут начать глушить мобильные телефоны
На экзаменах ГИБДД могут начать глушить мобильные телефоны
Литву шокировала идея польского миллиардера инвестировать в российскую АЭС
Литву шокировала идея польского миллиардера инвестировать в
Пиппа Миддлтон и ее муж Джеймс Мэттьюз впервые за долгое время вышли в свет
Пиппа Миддлтон и ее муж Джеймс Мэттьюз впервые за долгое время вышли
Сакральный смысл Двойки: энергетика числа 2 и его влияние на судьбу и удачу
Сакральный смысл Двойки: энергетика числа 2 и его влияние на судьбу и
Заговор на булавку на удачу и деньги
Заговор на булавку на удачу и деньги
Старые Android-смартфоны лишатся критически важной функции
Старые Android-смартфоны лишатся критически важной функции
Редкий выход: Ванесса Паради с мужем Самюэлем Беншетри представили фильм в Каннах
Редкий выход: Ванесса Паради с мужем Самюэлем Беншетри представили
Переход Меркурия в Знак Рака 11 июля 2021 года: начинается период ослабления финансовых потоков
Переход Меркурия в Знак Рака 11 июля 2021 года: начинается период
Названа возможная компенсация Украине за "Северный поток — 2"
Названа возможная компенсация Украине за "Северный поток —
Дэвид и Виктория Бекхэм трогательно поздравили дочь Харпер с 10-летием
Дэвид и Виктория Бекхэм трогательно поздравили дочь Харпер с 10-летием

Топ на сегодня

Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля 2021 года
Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля 2021 года
Денис Проценко и Елена Шмелева пожелали выпускникам вузов профессиональной реализации
Денис Проценко и Елена Шмелева пожелали выпускникам вузов
В Москве задержали приезжих за подделку освобождающих от вакцинации справок
В Москве задержали приезжих за подделку освобождающих от вакцинации
Канны-2021: Марион Котийяр, Карла Бруни, Ванесса Паради с мужем, Катрин Денев и другие на вечерних премьерах
Канны-2021: Марион Котийяр, Карла Бруни, Ванесса Паради с мужем,
Тина Кунаки снялась полуобнаженной вместе со своим братом
Тина Кунаки снялась полуобнаженной вместе со своим братом

Еще по теме

Растущая Луна в октябре 2020 года: что нужно делать с 17 октября
Растущая Луна с 1 по 3 ноября 2017 года: особенности этого периода, чего опасаться и к чему готовиться в эти дни
Растущая Луна 19-30 ноября 2017 года: опасности и возможности этого периода, советы и прогнозы астрологов
Растущая Луна с 1 по 4 октября 2017 года: особенности этого периода, негативные и позитивные стороны