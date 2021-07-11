Растущая Луна в июле 2021 года: что нужно делать с 11 июля

Вадим Карасев

Растущая Луна — это период повышенной активности. Луна активно копит энергию и так же активно стремится ее нам отдавать. Ее влияние очень мощное и ощутимое, поэтому важно помнить о том, какие дела наиболее эффективны в этот период.

Фаза роста в этом месяце начнется 11 июля, а закончится 23 числа. Это будут яркие и динамичные две недели. Старайтесь повышать энергетику и быть в тонусе — не лениться, а действовать. Чем больше вы успеете сделать, тем выше будет вероятность стать счастливее. Эксперты рассказали, в каких Знаках будет Луна в эти две недели и как это отразится на тех или иных делах.

Универсальные советы на период с 11 по 23 июля

Опасайтесь излишеств. Работа — работой, но важно думать и об отдыхе. Отдых должен быть активным и помогать в смене обстановки. Например, если вы в постоянных разъездах, вам нужно периодически устраивать домашние посиделки, релаксировать в родных стенах. Если же вы постоянно сидите на работе, то в любое свободное время лучше стараться выходить на свежий воздух, заниматься физическими упражнениями.

Посвящайте больше времени тем делам, которые не связаны с финансами и не требуют коллективной работы. Дело в том, что в самый первый день роста Луны Меркурий перейдет в Знак Рака, а потом потеряет часть своих сил. Это отрицательно скажется на финансовых делах. Именно поэтому в период растущей Луны астрологи настоятельно советуют сфокусировать большую часть своего внимания на любовной сфере.

Не стоит ждать у моря погоды. В этот период нужно действовать, иначе успех начнет ускользать от вас. Если необходимо сделать что-то по дому или в бизнесе, обязательно начинайте сразу. Лень и прокрастинация станут главными врагами людей, которые мечтают стать успешнее.

Что нужно делать с 11 июля

11 и 12 июля стоит заняться преображением своей внешности. Особенно полезным это будет в воскресенье 11 числа. Как раз перед началом новой рабочей недели можно обновить гардероб, сделать новую прическу. Пока Луна во Льве, можно вплотную заняться собой. Это будет время умеренного эгоизма и мыслей о будущем.

13, 14 и 15 июля астрологи рекомендуют делать максимальный упор на тех делах, которые вы не любите и которыми вы предпочитаете по каким-то причинам не заниматься. Луна в Деве даст вам возможность научиться чему-то новому. В эти три дня полезно читать книги, заниматься самообразованием. Полезно также уделить внимание уборке дома.

16 и 17 июля Луна будет находиться в Весах. Во время фазы роста влияние стихии Воздуха будет наилучшим подспорьем для активности в любви. В эти дни можно назначать свидания, знакомиться с новыми людьми, флиртовать. Старайтесь как можно больше общаться и делиться эмоциями.

18 и 19 июля под воздействием Скорпиона Луна станет более непредсказуемой, чем обычно. В эти два дня желательно заниматься только тем, что вы спланировали заранее. Не меняйте планы в последнюю секунду. Следуйте стандартному распорядку и не рискуйте зря. В этот период также полезно будет обращаться за помощью к интуиции.

20 и 21 июля можно смело отправляться в дальнюю дорогу, в поездки на автомобиле, велосипеде. Можно посещать новые места, ездить в командировки. Большие успехи будут ждать тех, кто не привык ставить себя в какие-то рамки. Растущая Луна в Стрельце поможет обрести новые силы.

22 и 23 июля — последние дни роста Луны, которым суждено будет пройти под влиянием Козерога и стихии Земли. В эти два дня астрологи рекомендуют заниматься всем тем, что не получится откладывать на потом. Также полезно будет завершить все начатое ранее. Впереди Полная Луна, во время которой у большинства людей уже не будет столько сил и энергии.