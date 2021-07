Разведку США обвинили в использовании фотошопа

Вадим Карасев

Офис директора национальной разведки США (ODNI) обвинили в использовании фоторедактора на снимках для обложки ежегодного отчета о разнообразии среди сотрудников, пишет New York Post.

По словам политического консультанта и подкастера Люка Томпсона, на фото в докладе под названием "Наем и удержание представителей меньшинств, женщин и инвалидов в разведывательном сообществе Соединенных Штатов" двух человек не было на исходном кадре - женщины в инвалидном кресле и слепого мужчины. Чуть позже выяснилось, эти изображения добавили из фотостока.

Siri, show me the worst use of stock photos ever. pic.twitter.com/VSxBbXVuWP

— Luke Thompson (@ltthompso) July 8, 2021

"Siri, покажи мне худшее использование стоковых фотографий за всю историю", — сыронизировал в своем Twitter американец.

Директор американской национальной разведки Эврил Хэйнс упомянула в докладе о необходимости наличия в её ведомстве разнообразных людей, отражающих состав населения США - это является демонстрацией среды, где могут развиваться профессионалы. Конфузный случай вызвал шквал критики со стороны пользователей соцсетей - многие засомневались в разнообразности офиса и компетентности его сотрудников, а один из комментаторов пошутил, что созданием этого снимка занимался тот самый парень с собакой-поводырем.