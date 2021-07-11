Редкий выход: Ванесса Паради с мужем Самюэлем Беншетри представили фильм в Каннах

Вадим Карасев

Во Франции продолжается 74-й Каннский кинофестиваль. Сегодня состоялся фотоколл фильма "Музыка, которую никто не слышит" (Cette musique ne joue pour personne), звездами которого стали 48-летняя Ванесса Паради с супругом, 48-летним режиссером Самюэлем Беншетри. Они порадовали поклонников совместным творением и выходом. Супруги давно не появлялись на публике вместе, хотя раньше их часто видели на свиданиях.





Актриса позировала фотографам в ярком платье. Цветочный принт наряда в красно-голубых тонах гармонировал с красными босоножками. Французская актриса дополнила образ элегантным аксессуаром — колье из множества тонких цепочек с кулоном из голубого камня на шее. Яркий маникюр уравновешивал макияж в стиле нюд.





Компанию Ванессе и Самюэлю составила актриса Валерия Бруни-Тедески. Жанр франко-бельгийского фильма — драма. По сюжету в портовом городе на севере Франции атмосфера насилия и зла разрушается под натиском искусства и любви.

Это абсурдный, но поэтический фильм,

— охарактеризовал фильм режиссер Самюэль Беншетри.





Валерия Бруни-Тедески и Ванесса Паради

В фильме "Музыка, которую никто не слышит" Ванесса Паради исполнила главную роль, а также была музой для своего супруга-режиссера при создании фильма.

Влюбленные поженились в 2018 году после длительной паузы в личной жизни Ванессы, разорвавшей отношения с Джонни Деппом. Тогда в 45 лет Ванесса впервые вышла замуж.

Напомним, что с 1998 по 2014 год Паради была в отношениях с актером Джонни Деппом, который сейчас погряз в судах со своей бывшей возлюбленной Эмбер Херд. У бывшей пары есть двое детей — 22-летняя дочь Лили-Роуз Мелоди Депп, которая уже сейчас упоминается в СМИ чаще, чем ее знаменитая мать, и 19-летний сын Джон Кристофер "Джек" Депп.