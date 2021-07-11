Сакральный смысл Двойки: энергетика числа 2 и его влияние на судьбу и удачу

Вадим Карасев

Числа вокруг нас. Они видимы и не видимы, но их энергия постоянно влияет на нашу судьбу, удачу и настроение. Эксперты в области нумерологии рассказали о том, что из себя представляет Двойка.

Нумерология помогает нам узнать, как правильно воспитывать ребенка, где искать знаки богатства и многое другое. Она отвечает на множество вопросов, причем не хуже, чем звезды и планеты. Настало время узнать о том, что скрывает в себе число 2.

Энергетика числа 2

Можно ошибочно подумать, что Двойка — это число общения и легкости, но на самом деле она любит, когда люди находятся в уединении и не просят друг друга о помощи. День ото дня ситуация может меняться, но в подавляющем большинстве случаев число 2 не помогает нам в новых знакомствах. Оно любит, когда мы самостоятельны и сильны.

Энергетика этого числа не всегда позитивна, но она может показать, кто есть кто. Двойка помогает людям лучше разбираться в окружающих, становиться более проницательными. С другой стороны, характер людей под ее воздействием становится более закрытым. Те, кто и так привыкли к закрытости, вовсе уходят в себя с головой, образуя вокруг непроницаемый кокон из страхов и комплексов.

Во время правления Двойки не стоит доверять всем подряд, знакомиться, давать обещания, заниматься решением юридических проблем. Отлично в такие периоды дается монотонная, тяжелая интеллектуальная и физическая работа. Двойка помогает сосредоточиться на том, что важно. Второстепенные дела теряют важность, а люди в целом становятся более ответственными.

Влияние Двойки на судьбу и удачу

Те, кто родился под влиянием этого числа, не являются баловнями судьбы, но определенные сильные стороны у этих людей все же есть. Например, их очень сложно обмануть.

Люди числа 2 спокойны и размеренны. Их ум ничем не затуманен. Они прекрасно понимают, что их может ожидать и как преодолеть эти преграды. Это прирожденные реалисты с объективным мышлением.

Если в вашем дне и месяце рождения есть Двойки, это хороший знак для любителей делать несколько дел одновременно. Двойка помогает тем, кто предпочитает браться за все и сразу. Это число не любит отлагательств. Оно дарит чувство ответственности.

Если число 2 имеется в вашем номере телефона, машины, квартиры, дома, это может влиять на судьбу. У таких людей периодически появляются трудности, но они делают их сильнее и мудрее. Двойка — то самое число, которое говорит нам: «Все, что ни происходит, к лучшему».