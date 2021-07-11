Старые Android-смартфоны лишатся критически важной функции

Вадим Карасев

Смартфоны, работающие на ОС Android версии 4.1–4.3, больше не будут получать обновления для фреймворка Google Play Service. Он критически важен для функционирования многих программ и магазина приложений Google Play.

В блоге разработчиков появилось уведомление о прекращении поддержки. Четвертой версией Android все еще пользуются миллионы людей, однако их доля составляет уже менее 1%. В конце лета они получат последнее обновление версии 21.30.99.

После этого обновления через Google Play для пользователей старых девайсов могут прекратиться. Создателям ПО и игр рекомендовано поддерживать версию ОС 4.4 KitKat, но не более ранние. В некоторых случаях проблему можно будет решить, установив стороннюю сборку операционной системы более новой версии, но стабильность и безопасность ее работы никем не гарантируется.

Как сообщал Ruposters, ранее в Роскачестве назвали лучшие бюджетные модели смартфонов.