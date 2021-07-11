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Старые Android-смартфоны лишатся критически важной функции

Старые Android-смартфоны лишатся критически важной функции

Смартфоны, работающие на ОС Android версии 4.1–4.3, больше не будут получать обновления для фреймворка Google Play Service. Он критически важен для функционирования многих программ и магазина приложений Google Play.

В блоге разработчиков появилось уведомление о прекращении поддержки. Четвертой версией Android все еще пользуются миллионы людей, однако их доля составляет уже менее 1%. В конце лета они получат последнее обновление версии 21.30.99.

После этого обновления через Google Play для пользователей старых девайсов могут прекратиться. Создателям ПО и игр рекомендовано поддерживать версию ОС 4.4 KitKat, но не более ранние. В некоторых случаях проблему можно будет решить, установив стороннюю сборку операционной системы более новой версии, но стабильность и безопасность ее работы никем не гарантируется.

Как сообщал Ruposters, ранее в Роскачестве назвали лучшие бюджетные модели смартфонов.

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По материалам: uposters.ru

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