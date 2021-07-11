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Стивен Кинг назвал худший фильм ужасов

Стивен Кинг назвал худший фильм ужасов
Знаменитый американский писатель Стивен Кинг выбрал самый худший, по его мнению, фильм ужасов в истории киноиндустрии: таким он считает картину 1963 года под названием «Кровавый пир».

Об этом Кинг написал на своей странице в Твиттере.

В центре сюжета этой киноленты - владелец антикварной лавки, который возомнил себя жрецом древней богини и убивает молодых женщин, чтобы собрать части их тел для проведения обряда.
«Кровавый пир» собрал в прокате более четырех миллионов долларов, хотя демонстрировался в основном в автокинотеатрах. Для его продвижения использовались очень экстравагантные методы, например, раздавались пакеты с продуктами жизнедеятельности человека.

Вдохновленный таким успехом, режиссер Хершел Гордон Льюис продолжил работать в этом жанре и снял такие ленты, как "Отбросы земли", "Две тысячи маньяков" и другие. У "Кровавого пира" было продолжение под названием "Кровавый пир 2: Все, что ты можешь съесть". Продолжение было выпущено в 2002 году, но прошло практически незамеченным.
# Шоу-бизнес / Бизнес / В мире
По материалам: gogetnews.info

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