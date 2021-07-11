Таро-прогноз на неделю с 12 по 18 июля 2021 года

Вадим Карасев

Расклады карт Таро уже не один век помогают людям. В прогнозе на очередную неделю июля Знаки Зодиака смогут найти ответы на насущные вопросы и получить ценные советы, которые помогут им обрести счастье.

Подсказки старших Арканов на грядущую неделю июля помогут Знакам Зодиака составить план действий и не ошибиться, принимая важные решения. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют внимательно изучить выпавшие карты, чтобы понять суть предостережений и получить ценные советы для того, чтобы не упустить своей выгоды. Благодаря вдумчивому анализу и вниманию к интуиции получится обрести уверенность в завтрашнем дне.

Овен





В начале недели Овны смогут преодолеть любые сложности. Карта «Колесница» указывает на период, когда важно быть активными, но при этом бдительными. Внимание к деталям и отсутствие спешки будут спутниками успеха.

По карте «Смерть» Овнам пора оставить за спиной старые идеи и планы, которые не получат развития. Аркан призывает освободиться от всего, что захламляет жизнь и сознание, чтобы добиваться новых вершин.

Аркан «Маг» указывает на высокий профессионализм и умение быстро решать возникающие вопросы. По этому Аркану Овны смогут заработать отменную репутацию, если возьмут себя в руки и будут ответственно относиться к своим обязанностям.

Телец





Карта «Суд» указывает на период, когда Тельцы смогут справиться со сложными делами, а также дать отпор обидчикам. Упражнения по повышению самоуверенности помогут взять себя в руки и не бояться принимать ответственных решений.

Аркан «Луна» говорит о тревогах и страхах, которые могут помешать Тельцам принимать решения. По этой карте важно верить доводам разума, а не идти на поводу эмоций, разрушающих счастье.

В конце недели по карте «Колесо Фортуны» Тельцы будут вовлечены в события, повлиять на которые будет невозможно. Совет карты — плыть по течению, чтобы разобраться в происходящем, и лишь потом принимать активное участие в своей судьбе.

Близнецы





Близнецам в начале недели важно бороться с дурными чертами характера и не потакать своим прихотям. Аркан «Дьявол» указывает на время испытаний, от которых зависит будущее, поэтому Близнецы должны быть бдительными, чтобы не оступиться.

Карта «Башня» символизирует крах иллюзий, когда Близнецы больше не смогут скрываться от проблем. Аркан указывает на необходимость принять правду и взять ответственность в свои руки, чтобы освободиться от внутренних барьеров и блоков сознания.

По карте «Иерофант» Близнецы после всех потрясений смогут заняться созидательным трудом, который поможет быстро прийти к цели. Также Аркан указывает на судьбоносную встречу с человеком, способным помочь в решении сложных задач.

Рак





По карте «Влюбленные» Ракам предстоит определиться с выбором дальнейшего пути. Не исключено, что придется пойти на малые жертвы, чтобы в будущем обрести гораздо больше. Совет Аркана — полагаться на себя и принимать самостоятельные решения.

«Солнце» в раскладе — карта, сулящая новые успехи и обретение финансового благополучия. Раки смогут наслаждаться своими победами, а также воплощать в жизнь смелые идеи, которые раньше казались несбыточными.

Аркан «Суд» указывает на возможность разобраться со сложными вопросами, а также извлечь ценные уроки и в будущем не повторять подобных ошибок. Карта призывает к честности и умению принимать решения, основываясь на логике, а не на эмоциях.

Лев





Аркан «Влюбленные» указывает Львам на новые перспективы, однако для этого придется потрудиться. Карта призывает не торопиться с принятием серьезных решений, чтобы в будущем не сожалеть об опрометчивых шагах.

Карта «Смерть» следует за первым Арканом не случайно: настал момент, когда пора попрощаться с прошлым, оставить устаревшие идеи и планы, чтобы впустить в жизнь приятные перемены и расширить горизонты.

Карта «Звезда» указывает на верно выбранный путь и отсутствие преград. Совет карты — идти к цели, не сворачивая. Наступает период, когда можно не сомневаться и двигаться вперед, не прилагая к этому серьезных усилий.

Дева





Аркан «Императрица» открывает неделю, и по нему Девы смогут обрести счастье в личной жизни. Карта указывает на рост и развитие отношений, если Девы будут прислушиваться к потребностям близких и перестанут думать только о себе.

По карте «Умеренность» Девам предстоит оставить спешку и заниматься работой, не переключая внимания на посторонние занятия. Аркан сулит успехи, если не торопиться с решениями и обдумывать каждый шаг.

Карта «Колесница» завершает неделю, призывая Дев совершить последний рывок, чтобы поставить точку в сложном деле и прийти к успеху. Аркан указывает на наличие знаний и навыков для того, чтобы решить необходимые вопросы в срок.

Весы





Весам в начале недели по карте «Правосудие» нельзя поддаваться желанию схитрить или обмануть. Аркан указывает на ответственность и честный труд, которые будут вознаграждены, поэтому полагаться нужно только на себя.

«Верховная жрица» в раскладе — карта, призывающая Весов оставить спешку и научиться терпению. По этой карте важно выжидать, внимательно наблюдая за ходом событий, чтобы в нужный момент приняться за дела и получить награду.

Карта «Сила» говорит о необходимых умениях и навыках, которые помогут Весам добиться необходимых результатов. Аркан призывает не медлить и с оптимизмом смотреть в будущее, чтобы на волне хорошего настроения без труда решать сложные задачи.

Скорпион





Карта «Императрица» указывает Скорпионам на возможность довериться судьбе и спокойно плыть по течению. По этой карте все идет своим чередом, и если не торопить событий, то все сложится наилучшим образом.

По карте «Маг» Скорпионы смогут управлять своей судьбой, если будут работать над созиданием. Аркан призывает не бояться неизвестности и действовать, чтобы не упускать дарованных судьбой шансов на привлечение благополучных перемен.

В конце недели по карте «Солнце» Скорпионы получат награду за свои труды и смогут насладиться спокойным временем, когда путь чист и нет ничего, что могло бы нарушить идиллию. Карта призывает быть оптимистами, чтобы привлекать нужные события и людей в свою жизнь.

Стрелец





Неделя начнется с карты «Отшельник», которая призывает Стрельцов отказаться от спешки. Вдумчивая работа, умение вовремя остановиться и ответственность помогут понять, если выбран неверный путь, или не допустить ошибок.

Карта «Суд» говорит о возможности разрешить споры и выиграть судебное дело. Стрельцы должны быть ответственными и не совершать опрометчивых шагов, чтобы у недоброжелателей не было возможности навредить.

Аркан «Звезда» говорит о завершении проблем. По этой карте Стрельцы могут быть уверены в том, что движутся в верном направлении. Награда не заставит себя ждать, если не останавливаться и не давать слабину.

Козерог





По карте «Маг» Козероги смогут начать неделю активно. Аркан сулит новые успехи, если не медлить и проявить находчивость. Козерогам важно не только использовать свои навыки, но и мыслить креативно, чтобы найти новые способы улучшения своего благосостояния.

Аркан «Правосудие» напоминает Козерогам о необходимости нести ответственность за свои поступки. Вселенная предупреждает о неприятностях в случае, если хитрить, обманывать судьбу или людей для достижения своих целей.

Аркан «Мир» указывает на благополучное разрешение трудностей. По этой карте путь чист, и Козероги смогут обрести гармонию не только с собой, но и с внешним миром. Карта говорит о достигнутой цели и долгожданной награде за труды.

Водолей





Аркан «Колесница» указывает Водолеям на время, когда нельзя медлить со смелыми идеями. По этой карте удастся совершить рывок, достичь новых успехов в профессиональной среде и без труда преодолеть трудности на пути к счастливой жизни.

«Луна» в раскладе — карта, призывающая Водолеев доверять своей интуиции и не верить слухам. В середине недели появится возможность узнать тайны, которые помогут ответить на важные вопросы, и для этого Водолеям понадобятся бдительность и умение слушать внутренний голос.

Аркан «Императрица» говорит о завершении трудностей и возможности наладить взаимоотношения как в деловой среде, так и с близкими людьми. Внимание к просьбам окружающих поможет глубже понять их потребности и найти общий язык с теми, кто дорог сердцу.

Рыбы





Аркан «Башня» сулит Рыбам проблемы лишь в том случае, если противиться происходящему и пытаться скрыться от проблем в иллюзорном мире. Карта символизирует неизбежные перемены, когда Рыбам важно посмотреть правде в глаза и не прятаться от проблем, а решать их по мере поступления.

По карте «Луна» Рыбам важно быть бдительными и не торопиться. Аркан указывает на возможные проблемы из-за недопонимания или зависти, а значит, наступает время, когда нельзя делиться своими планами и верить слухам.

Аркан «Правосудие» расставляет все по местам. Карта указывает на награду за достойное поведение или порицание, если Рыбы пытались схитрить. Совет карты — быть предельно честными и опираться на лучшие качества своего характера.