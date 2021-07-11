Топ-30 самых обсуждаемых законов весенней сессии

Влада Некрасова

00:00 Автор: Сергей Муравьев

Индексация соцвыплат и пенсий, новые возможности использования маткапитала, льготы для инвалидов, запреты для экстремистов и ограничения для иностранных НКО, штрафы для пьяных водителей, нововведения для дачников, учёт домашних животных и мониторинг бездомных — эти и многие другие значимые актуальные темы были в центре внимания завершившейся весенней сессии парламента, богатой на резонансные законодательные инициативы… Подводя итоги сессии, мы проанализировали самые читаемые материалы о законодательных инициативах этого периода, и в результате пятый год подряд представляем традиционный рейтинг из 30 законодательных тем, составленный не редакцией, не политиками или политологами, а на основе интересов нашей аудитории.

Социальную помощь назначат автоматически​

С 1 января 2021 года на основании данных из Единой государственной информационной системы соцобеспечения (ЕГИССО) чиновники могут определить, что человек оказался в такой жизненной ситуации, при которой государство может оказать ему помощь. Например, ребёнку исполнилось три года и семье должны начать выплачивать пособие. Это предусмотрено законом, вступившим в силу 11 мая. Уведомление о том, что человеку назначена такая выплата, появится в его личном кабинете на портале госуслуг. Теперь регионы используют ЕГИССО, чтобы назначать и предоставлять людям различные меры соцподдержки в беззаявительном порядке или по заявлению.

Как получить налоговый вычет без сбора документов

Получить налоговый вычет за покупку жилья, выплату процентов по ипотеке, а также за операции с ценными бумагами скоро станет проще: для этого нужно будет только оставить заявку через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», причём без предъявления каких-либо документов: всю необходимую информацию налоговики найдут сами. Важность этого закона, вступившего в силу 21 мая, подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин: «Пандемия показала нам, как важно развивать цифровые технологии, делать доступ к госуслугам удалённым, чтобы воспользоваться ими человек мог в любой ситуации».

Новации в оформлении инвалидности в 2021 году

До 1 октября действует упрощённый порядок подтверждения инвалидности, а оформить справки о ней в 2021 году можно и в электронном, и в бумажном виде. С 2022 года на покупку колясок, костылей и протезов будут выдавать электронные сертификаты, получить которые можно будет по месту фактического проживания, а использовать в любом магазине, в том числе при покупках онлайн. Это установил закон, подписанный Президентом РФ 29 декабря 2020 года.

Около 12 миллионов инвалидов, включая 670 тысяч детей, насчитывается в РФ, а ежегодно за техсредствами реабилитации обращаются 1,6 миллиона человек.

Социальные выплаты проиндексировали

С 1 января все страховые пенсии, в том числе по инвалидности, для неработающих пенсионеров выросли на 6,3 процента, а социальные пенсии проиндексировали с 1 апреля на 2,6 процента. С февраля увеличены на 3,8 процента ежемесячные выплаты инвалидам, на ту же величину выросла стоимость набора социальных услуг (льготные лекарства, путёвки в санаторий, оплата проезда в пригородных электричках). Военные пенсии по инвалидности с 1 октября 2021 года повысят вместе с индексацией окладов военнослужащих ориентировочно на 4 процента.

Неиспользованный маткапитал пойдёт на формирование пенсии

У женщин будет полгода, чтобы решить, на что потратить материнский капитал — на накопительную пенсию или на что-то другое. Если в течение шести месяцев после начисления денег на счёт в ПФР мамы не напишут заявление, вся сумма уйдёт на пенсионный счёт. Соответствующие приказы, вступившие в силу 11 апреля, Минтруд выпустил для реализации закона, подписанного Президентом РФ 8 декабря 2020 года и позволившего тратить маткапитал на инвестиции.





Экстремистам не позволят проникнуть в Госдуму

Члены экстремистских и террористических организаций не смогут избираться депутатами Госдумы, нежелательным в России иностранным НКО запретят привлекать россиян к своей работе за границей для иностранных неправительственных структур, обучающих технологиям «цветных революций», а их руководителям грозит уголовная ответственность. Ещё одна поправка вводит критерий, по которому иностранные организации могут быть признаны нежелательными для России: оказание посреднических услуг в денежных операциях тем структурам, которые уже признаны нежелательными. Такие нормы предложила закрепить в законах Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Эти законодательные ограничения одобрены парламентом и подписаны Президентом РФ в июне.

Потерявший оружие может больше никогда его не получить

Для нарушителей правил хранения и обращения с оружием предлагают увеличить штрафы, серьёзно накажут и тех, кто рассказывает в Интернете, как собрать бомбу. Соответствующий законопроект, внесённый в Госдуму группой сенаторов и депутатов и запланированный на сентябрь, предлагает пакет поправок в Кодекс об административных правонарушениях, направленных на совершенствование госконтроля и усиление ответственности в сфере оборота оружия. Так, за потерю оружия граждан предлагается штрафовать до 10 тысяч рублей (либо лишать права на его приобретение или ношение на срок до трёх лет), юрлиц — до 500 тысяч, а за информацию об изготовлении бомбы — до 50 тысяч рублей.

Штраф для пьяных водителей вырастет до полумиллиона рублей

Сегодня за вождение в пьяном виде назначают административный штраф 300 тысяч рублей и лишают прав на полтора-два года, а за повторное нарушение ждёт уголовное наказание. Между тем в Правительстве посчитали, что этого недостаточно, и предложили, в частности, установить для водителей, повторно пойманных в нетрезвом виде, штрафы 300-500 тысяч рублей, а срок лишения свободы и принудительных работ увеличить до трёх лет. Такой закон подписал Президент РФ 1 июля.

Законопроект о дистанционном обучении отправят на общественную экспертизу

Большой резонанс в парламенте и обществе вызвали поправки в Закон «Об образовании в РФ», подготовленные сенаторами и устанавливающие порядок применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ. По словам инициатора проекта председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой, он должен ответить на актуальные вопросы, касающиеся дистанционки, например, сколько должен длиться урок или какое время ребёнок может проводить за компьютером. Однако депутаты решили отложить его рассмотрение, чтобы детально обсудить инициативу с родительским и учительским сообществом.

«К нам поступает огромное количество обращений по этому законопроекту с просьбой его дополнительно обсудить», — констатировал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

IT-гигантам придётся открыть офисы в России

Google, Facebook, Amazon, YouTube, Twitter, мессенджеры и другие крупные IT-компании должны будут открыть представительства в России, а если они этого не сделают, их ресурсы могут заблокировать. Закон «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории РФ», одобренный парламентом и подписанный Президентом РФ 1 июля, разработан членами Комитета Госдумы по информполитике и сенатором Алексеем Пушковым. Устанавливается, что владельцы информресурсов с суточной аудиторией более 500 000 российских пользователей для работы в нашей стране должны создать филиалы или учредить юрлица с правом в полном объёме представлять интересы головных компаний. Нарушителей ждут санкции, например запрещение размещать на сайте рекламу, рекламировать сам сайт и выдавать его в поисковиках, ограничение платежей и переводов через этот ресурс, замедление трафика и даже его блокировка.

Более 97 миллионов человек, по данным Российской ассоциации электронных коммуникаций, постоянно пользуется Интернетом в России.





Многодетные вправе потратить 450 000 рублей на строительство дома

Семьи, в которых родился третий или последующий ребёнок, смогут использовать 450 тысяч рублей от государства в счёт погашения ипотеки на строительство дома, покупку строящегося или доли в праве общей собственности на жилое помещение, а также для погашения некоторых других кредитов и займов. Такой закон, принятый парламентом и подписанный Президентом РФ, вступил в силу в апреле.

Сведения об аварийности дома станут общедоступными

В Закон «О государственной регистрации недвижимости» внесены изменения, одобренные парламентом и подписанные Президентом РФ 26 мая, которые расширяют перечень дополнительных сведений об объекте недвижимости, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Устанавливается, что при признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (или при признании его непригодным для проживания) органы госвласти и местного самоуправления обязаны направлять для последующего внесения в кадастр недвижимости ЕГРН соответствующие сведения, которые войдут в выписку с общедоступными сведениями ЕГРН.

«Пятёрочке» и «Яндексу» предложили оставлять прибыль в России

Популярная поисковая система в России «Яндекс» и крупнейший российский ретейлер X5 Retail Group, владеющий сетями «Карусель», «Перекрёсток» и «Пятёрочка», зарегистрированы в Нидерландах. Действовавшее ранее межправительственное соглашение об избежании двойного налогообложения позволяло выводить прибыль из России, уплачивая налог по эффективной ставке 2-3 процента. В прошлом году Президент РФ потребовал повысить ставку налога на дивиденды и процентные доходы, получаемые из России, до 15 процентов. Нидерланды не согласились, поэтому Правительство РФ подготовило закон о денонсации соглашения, уже одобренный парламентом и в мае подписанный главой государства.

340 миллиардов рублей — объём выплат из РФ в Нидерланды в 2019 году, при этом в России в виде налогов осталось меньше 10 миллиардов.

Должников не оставят без прожиточного минимума

В январе правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу «Единой России» о защите минимального дохода должников от списания судебными приставами. В феврале законопроект, разработанный сенаторами и депутатами «Единой России», был внесён в Госдуму, а в июне одобрен парламентом и подписан Президентом РФ. Новшество коснётся миллиона граждан, получающих небольшую заработную плату или пенсию, у которых будут не вправе забирать средства ниже уровня прожиточного минимума.

11 653 рубля — прожиточный минимум в 2021 году, для трудоспособного населения — 12 702 рубля, для пенсионеров — 10 022 рубля.

Апартаменты в России могут получить статус жилых помещений

Законопроект, подготовленный группой сенаторов и депутатов и внесённый 29 апреля, позволит урегулировать болезненный для сотен тысяч россиян вопрос, как перевести купленные как жилые квартиры апартаменты, формально являющиеся нежилыми помещениями, в юридически оформленное жильё. Документ стал итогом деятельности рабочей группы, созданной осенью прошлого года в Совете Федерации по инициативе спикера Валентины Матвиенко. Главная новация — введение понятия «многофункциональные здания», где есть и нежилые, и жилые помещения, которые расположены вне границ жилой застройки, в общественно-деловой зоне.

Как изменится трудовая книжка в 2021 году

С 1 января 2020 года вступил в силу закон о ведении в России электронных трудовых книжек, в соответствии с которым работодатели вносят в Пенсионный фонд сведения о трудовой деятельности работников в электронном виде. И с 1 января 2021 года часть россиян уже перешла на «цифру». Если же сотрудники захотели оставить традиционный формат книжки, то работодатели будут продолжать вносить сведения в бумажную версию и параллельно — в цифровую. Только в электронном виде, без оформления бумажного, будут вестись книжки россиян, начавших трудовую деятельность с 1 января этого года.





Банкам запретили выбивание долгов «по-коллекторски»

На кредитные организации предложено распространить административную ответственность за выбивание долгов запрещёнными методами, а штрафы по таким делам повысить в два раза: для должностных лиц — до 200 тысяч, для юрлиц — до 500 тысяч рублей. Такой правительственный закон одобрен парламентом и подписан Президентом РФ 11 июня.

28 221 обращение по поводу нарушений закона о возврате просроченных долгов поступило в Федеральную службу судебных приставов за 2019 год (13 055 — по МФО, 2672 — по банкам и 9289 — по легальным коллекторам).

Матвиенко считает необходимым защитить подростков от потери социальных выплат

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая на заседании Палаты молодых законодателей 20 мая, поддержала подготовленные ими поправки, позволяющие сохранить выплаты от государства для подростков, не желающих становиться социальными иждивенцами. Сейчас более миллиона российских школьников, имеющих статус детей-инвалидов или детей из семей, потерявших кормильца, потеряют полагающиеся им выплаты от государства, если устроятся на подработку в период летних каникул. В связи с этим молодые законодатели подготовили законопроект, позволяющий сохранить социальные доплаты в таких случаях. «Очень правильную тему вы подняли», — отметила спикер Совета Федерации и заявила, что сенаторы готовы поддержать соответствующую инициативу. Уже 1 июня группа сенаторов внесла в Госдуму подготовленный законопроект, рассмотрение которого запланировано на осеннюю сессию.

Власть поддержала малые издательства для детей

Парламент одобрил, а Президент РФ подписал 2 июля закон, устанавливающий, что компания малого или среднего бизнеса, осуществляющая деятельность по реализации книжной продукции для детей и юношества, издающая учебную, просветительскую и справочную литературу, может быть признана социальным предприятием со всеми вытекающими преференциями. Указанное положение действует до 31 декабря 2022 года включительно.

Порядок предоставления льгот военным хотят изменить

В мае принят в первом чтении законопроект депутатов от «Единой России», уточняющий вопросы реализации прав уволенных со службы офицеров на бесплатный проезд в медицинские организации, санатории и на курорты. Кроме того, предлагается конкретизировать категории граждан, имеющих право на оказание медпомощи, санаторно-курортное лечение, проезд к месту этого лечения и обратно, и включить сюда членов семей военнослужащих, потерявших кормильца, а также членов семей и родителей погибших (умерших) старших и высших офицеров.

Кто вправе жить в чужой квартире без регистрации

Братьев, сестёр, опекунов, попечителей и подопечных собственника жилья освободили от административной ответственности за проживание в квартире родственника без регистрации. Такой закон одобрен парламентом и подписан Президентом РФ 17 февраля.

Отчисленных курсантов обяжут вернуть деньги за обучение

В апреле парламент одобрил, а Президент РФ подписал закон, расширяющий основания для возмещения бюджетных денег, потраченных на военную подготовку военнослужащих-контрактников, которых уволили со службы по негативным основаниям. Сейчас это касается курсантов, исключённых за неуспеваемость, нарушение дисциплины или отказавшихся заключать контракт на службу. Теперь возвращать деньги будут и уволенные «в связи с утратой доверия» и лишением допуска к гостайне за нарушение закона.

Военные смогут использовать маткапитал на ипотеку

В 2021 году военнослужащие смогут направлять средства материнского капитала на уплату первоначального взноса или погашение военной ипотеки. Соответствующий закон вступил в силу со 2 января. Ранее из закона, согласно которому предоставлялось такое право, исключили формулировку о распространении этой нормы и на «иные организации», из-за чего в правах оказались ограничены военнослужащие — участники накопительно-ипотечной системы. Теперь этот пробел устранили.





Президент поручил подготовить поправки об учёте домашних животных и мониторинге бродячих

Владимир Путин поручил Правительству до 1 декабря 2021 года подготовить и внести в Госдуму законодательные поправки о ведении учёта домашних питомцев и мониторинга популяций животных без владельцев. Об этом говорится в перечне поручений по результатам проверки исполнения законодательства и решений президента по вопросам формирования в обществе ответственного отношения к животным, опубликованном 15 мая на сайте Кремля. Отдельно президент поручил внедрить систему реагирования на обращения граждан о нападениях на них животных или об угрозе таких нападений. Председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов назвал инициативу о всеобщей регистрации животных правильной. По его мнению, такая мера должна быть бесплатной и добровольной.

Главные новшества для дачников в 2021 году

2021 год принёс новые законодательные изменения для садоводов и огородников. Так, дачная амнистия, которая закончилась 1 марта 2021 года, продлена ещё на пять лет — до 1 марта 2026 года, расширены возможности по оформлению частных домов по упрощённой схеме. С 1 января вступили в силу и обновлённые противопожарные правила, в том числе и правила при разведении костра и мангала. Дачникам придётся своевременно убирать со своих участков мусор, спиливать сухие деревья и кусты, косить траву. Запрещено устраивать свалки отходов. Также при покупке дома на садовом участке можно обращаться за налоговым вычетом, как при покупке жилья.

Государственные должности с иностранным гражданством не получить

Парламент одобрил, а Президент РФ 30 апреля подписал закон, вводящий ограничения для замещения государственных, муниципальных должностей, иных должностей. Как отметил глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, устанавливается запрет замещать соответствующие должности лицам, имеющим гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина России за рубежом. Это касается в том числе должностных лиц Счётной палаты, чрезвычайных и полномочных послов РФ, главы и зампреда Банка России и других лиц на федеральной государственной гражданской, дипломатической, муниципальной, военной и правоохранительной службе.

Старшему по дому предлагают предоставить льготы

Старших по многоквартирным домам, большинство из которых пенсионеры, целесообразно освободить от уплаты страховых взносов в социальные фонды с их мизерных вознаграждений, потому что отчисления в фонд соцстраха фактически переводят их в разряд работающих пенсионеров, которым индексация пенсий не положена, а значит, теряются стимулы заниматься общественно полезным делом. С предложением внести изменения в Налоговый кодекс выступил зампредседателя Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Илья Ножечкин, а куратор инициативы в палате регионов, первый замглавы Комитета Совета Федерации по бюджету и финрынкам Сергей Рябухин предложил обсудить идею и оформить её в конкретный законопроект.

Как изменятся зарплаты бюджетников в 2021 году

С нового года Правительство вводит новую систему начисления зарплаты бюджетникам (поэтапно в 2021-2025 годах), когда независимо от того, в каком регионе и учреждении они трудятся, работники станут получать одинаковые зарплаты. Вместо региональных властей требования к отраслевым системам оплаты труда теперь установит Правительство. Новая схема начисления зарплат включает базовую ставку и тарифную сетку из 18 разрядов. Президент Владимир Путин подписал соответствующий закон 9 ноября 2020 года.

Для отсрочки призывникам не понадобится медкомиссия

Изменения в Закон «О воинской обязанности и военной службе», подписанные Президентом РФ 26 мая, отменяют обязательное медицинское освидетельствование граждан, имеющих основания для предоставления отсрочки или освобождения от призыва. Также устанавливается возможность прохождения такими гражданами медицинского освидетельствования по их заявлению.

У россиян появилась возможность зарабатывать на фондовых рынках без риска для кошелька

Банки, страховые агенты и негосударственные пенсионные фонды должны будут раскрыть информацию о плюсах и минусах инвестиционных продуктов, которые предлагаются гражданам, предоставив им исчерпывающую информацию о договоре и связанных с ним рисках. Если же они умолчат об этом, Центральный банк обяжет их выкупить обратно ценные бумаги. Такие правила устанавливает закон парламентариев и депутатов, одобренный парламентом и подписанный президентом.

#налоги #инвалиды #маткапитал

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