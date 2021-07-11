Ученые рассказали, почему соцсети представляют огромную угрозу для человечества

Алексей Вольцев

Социальные сети кардинально изменили способ общения за невероятно короткий промежуток времени. Люди могут ставить лайки и обмениваться информацией быстрее, чем когда-либо ранее. Однако соцсети руководствуются алгоритмами, которые большинство людей не понимают, пишет VOX recode.Социологи, журналисты и активисты выражали обеспокоенность тем, как соцсети влияют на демократию, психическое здоровье и различные аспекты жизни людей, теперь о вредном влиянии социальных медиа заговорили еще и биологи и экологи.Семнадцать исследователей, специализирующихся в различных областях, от климатических наук до философии, считают, что ученые должны рассматривать изучение широкомасштабного влияния технологий на общество как «кризисную дисциплину», об этом они написали в статье «Управление глобальным коллективной поведением».Кризисная дисциплина - это сфера, в которой ученые из разных областей совместно работают над решением насущной общественной проблемы - например, как биология сейчас выступает за сохранение исчезающих видов или научные исследования изменения климата направлены на остановку глобального потепления.В статье утверждается, что непонимание последствий влияния новых технологий является опасностью для демократии и научного прогресса. Сейчас идет борьба против инфодемии и дезинформации, особенно это проявляется на фоне пандемии коронавируса. Авторы предупреждают, что соцсети в будущем могут быть причиной таких явлений, как «фальсификация выборов, новые болезни, насильственный экстремизм, голод, расизм и война», если их не начать контролировать правильно. Это серьезное предостережение и призыв от широкого круга ученых - их сотрудничество свидетельствует о реальной угрозе.Авторы статьи Джо Бак Коулмен и Карл Бергстрем объясняют причины такой обеспокоенности.«Я чувствую, что социальные медиа, а также широкий спектр Интернет-технологий, включая алгоритмический поиск и рекламу на основе кликов, изменили способ получения людьми информации и формирование мнений о мире. И, похоже, они сделали это таким образом, что люди стали особенно уязвимыми к дезинформации», - говорит Карл Бергстром.«Это лишь один из примеров: может появиться статья - плохо выполненная научная работа, которая предусматривает, что тот или иной препарат может быть средством лечения ковида. И через несколько дней уже мировые лидеры популяризируют этот препарат, а люди пытаются получить его. Затем препарат становится недоступен людям, которые нуждаются в нем для лечения других болезней. Что на самом деле серьезная проблема. Эти кусочки дезинформации взрываются с беспрецедентной скоростью. Сейчас вы можете создать большие сообщества людей, которых объединяют созвездия убеждений, что не основываются на реальности, например теория заговора QAnon», - добавляет ученый.«Вы можете создать информационную среду, где дезинформация распространяется вполне органично. А сообщества в соцсетях могут быть чрезвычайно уязвимыми к целенаправленной дезинформации. Мы даже не знаем всех масштабов этого», - считает Бергстром.«Это своего рода то, как мы используем модели поведения животных для понимания неврологии. Мы обратились к группам животных, чтобы понять, что они говорят нам о коллективном поведении, а также о сложных системах в целом. Поэтому наша цель - взять эту перспективу, а затем взглянуть на человеческое общество с этого аспекта. И одна из особенностей сложных систем заключается в том, что они часто подвергаются нестабильному воздействию. Если вы делаете сильное давление на системы, они меняются. И часто это происходит катастрофически быстро и неожиданно. Мы видим это на финансовых рынках, которые то приходят в упадок, то процветают», - говорит Джо Бак Коулман.«Должна быть создана кризисная дисциплина, о том, чего мы не понимаем. У нас нет теории того, как все технологические изменения влияют на людей, их способность формировать свои убеждения и мысли, а затем использовать их для принятия решений. И все же это все меняется на самом деле. Нам нужно начать решать эти проблемы уже сейчас», - отмечает Карл Бергстром.Многие люди считают, что на самом деле социальные сети не создают кризис. Например, люди имели подобные беспокойства, когда изобрели печатный станок.«Печатный станок перевернул историю. Мы все еще не оправились от мощности его влияния. Печатная машина изменила политический ландшафт. Подобные переходы в информационных технологиях часто приносят побочный вред. Мы склонны надеяться, что они приносят много добра, ведь это прогресс, но всегда есть другая сторона. Это напоминает мне слова антивакцинаторов, которые критикуют вакцины от коронавируса: «У нас не было вакцин во время чумы, но мы выжили». Да, люди выжили, но черная смерть убила треть населения Европы», - считает Бергстром.Возможно, негативное влияние технологического прогресса можно минимизировать, а люди в конце концов научатся проверять источники информации, но причин надеяться на такое развитие событий на самом деле очень мало, считают ученые.Важным аргументом в пользу социальных медиа является то, что они могут быть местами, где люди делятся новыми идеями. Иногда социальные медиа действительно позволяют получать лучшую информацию. Например, некоторые люди, такие как профессор Зейнеп Туфекчи били тревогу относительно пандемии задолго до того, как на коронавирус обратили внимание официальные органы.«Чтобы понять соцсети, вы должны посмотреть на чистое влияние системы. Если кто-то в социальных сетях реализует благородные намерения, но чистое влияние соцсетей заключается в продвижении антивакцинальных настроений до такой степени, что мы не сможем достичь коллективного иммунитета, это возлагает огромную ответственность на социальные медиа. В 90-х я был очень оптимистично настроен относительно Интернета. Я думал, это действительно могло позволить людям, которые не имели финансового, социального и политического капитала, рассказывать собственные истории», - добавляет Карл Бергстром.«Демократизация информации имела глубокие последствия, особенно для недостаточно осведомленных групп людей. Это дает им возможность сплотиться в Интернете, иметь платформу и распространять голос. И это хорошо. Но в то же время мы имеем такие вещи, как геноцид мусульман-рохинджа и штурм Капитолия», - отмечает Джо Бак Коулман.«На самом деле одна из реальных проблем, с которой мы столкнулись, заключается в том, что мы не имеем много данных о влиянии фейков на людей. Нужно выяснить, насколько люди подвергались дезинформации, как это влияет на дальнейшее поведение в Интернете. Вся информация сохраняется исключительно технологическими компаниями, которые работают с этими платформами», - говорит Карл Бергстром.Большинство технологических компаний работают с учеными, которые исследуют влияние их платформ на общество, но компании ограничивают и контролируют, сколько информации могут использовать исследователи.«Для меня кризисная дисциплина - это ситуация, когда ты не имеешь достаточно информации, которая нужна, чтобы точно знать, что делать, но нет времени просто сидеть и ждать. Такая ситуация была с коронавирусом в феврале-марте 2020 года. Мы, безусловно, находимся в таком состоянии с изменением климата. Влияние соцсетей - это тоже кризисная дисциплина. И здесь, я думаю, что скорость, с которой социальные медиа в сочетании с целым рядом других вещей привели к распространению дезинформации - впечатляет», - считает Бергстром.Есть большие проблемы, требующие радикальной трансдисциплинарной работы. «Защитники» соцсетей говорят, что общество наблюдает реальную поляризацию, которая отображается в Интернете, но нет никаких доказательств того, что именно Интернет вызывает поляризацию.Ученые призывают людей не игнорировать влияние новых достижений в области коммуникационных технологий. Дезинформация, зависимость от смартфонов - это проблемы, которые беспокоят людей, но одновременно влиянию соцсетей уделяется слишком мало внимания.«Когда я разговариваю с людьми о социальных медиа, да, есть много беспокойства, но есть и предвзятость. Основное внимание уделяется эффектам на индивидуальном уровне. Например, самооценка людей страдает из-за попытки получить как можно больше лайков. Но мало сказано о всех масштабных структурных изменениях, вызванных социальными сетями. Люди должны оценить эти масштабные изменения», - отмечает Карл Бергстром.