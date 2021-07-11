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Угрожающие людям лесные пожары в Челябинской области сняли на видео

Угрожающие людям лесные пожары в Челябинской области сняли на видео

В Челябинской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров, которые приближаются к населенным пунктам.

"Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял решение о введении на территории региона режима чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами в Карталинском и Нагайбакском районах и угрозе населению", — говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области, Администрация Карталинского МР 1/4
Фото: ГУ МЧС по Челябинской области, Администрация Карталинского МР 2/4
Фото: ГУ МЧС по Челябинской области, Администрация Карталинского МР 3/4
Фото: ГУ МЧС по Челябинской области, Администрация Карталинского МР 4/4

По данным администрации области, 9 июля действовали три очага природных пожаров общей площадью 4,8 тыс. гектаров — 1 очаг на территории Нагайбакского района на площади 2000 гектаров, 2 очага в Карталинском районе на площади 1000 и 1800 гектаров. Они несут угрозу нескольким населенным пунктам, в которых проживает свыше 5 тыс. человек. В одном из них, поселке Новокаолиновом, пришлось эвакуировать пациентов местной больницы, а поселок Запасное эвакуирован полностью. Кроме того, из оздоровительного лагеря в 10 км от села Париж вывезли 120 детей.

Текслер в Джабыке, улицы поселка | Фото газеты "Карталинская новь" 1/2
Текслер в Джабыке, улицы поселка | Фото газеты "Карталинская новь" 2/2

Поселок Джабык, по информации 74.Ru, обесточен, часть домов уже сгорела. Координировать эвакуацию жителей села приехал лично губернатор Текслер. Огонь также вплотную подошел к поселку Еленинка.

Спасатели и местные жители публикуют фото и видео с места событий.

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По материалам: uposters.ru

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Угрожающие людям лесные пожары в Челябинской области сняли на видео
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