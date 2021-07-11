Украина выполнила все требования для членства в НАТО, - Волкер

Лидия Мартынова

Бывший спецпредставитель Госдепа США в Украине и дипломат Курт Волкер в интервью для "НВ" заявил, что ПДЧ Украине не принесет пользы, так как Украина уже выполнила все требования для вступления в НАТО.По словам Волкера, План действий по членству был создан для того, чтобы помочь другим странам достичь готовности к вступлению в НАТО. В этот план входят: разработка национальных планов по приближению к стандартам НАТО, программы обменов, тренинги и подготовка военных. Все эти пункты Украина уже выполнила, поэтому нужды в ПДЧ нет.Страны — члены НАТО, по мнению бывшего спецпредставителя Госдепа США в Украине, используют ПДЧ для Украины скорее как препятствие."Что бы я хотел видеть, так это то, что США и другие страны — участницы Альянса определили, каким должен быть дальнейший путь в НАТО для Украины, вместо того, чтобы обсуждать, нужен ПДЧ или нет", — заявил Волкер.Дипломат добавил, что в 1999 году был одним из тех, кто работал над черновым вариантом документа ПДЧ. Из-за этого у него особое мнение на этот счет.