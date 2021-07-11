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В Бельгии сообщили о первом случае заражения сразу двумя штаммами коронавируса

В Бельгии сообщили о первом случае заражения сразу двумя штаммами коронавируса
В Бельгии СМИ распространили информацию о первом в стране случае заражения сразу двумя штаммами коронавируса. Пожилая женщина умерла от коронавирусной болезни в марте, но данные об этом случае обнародованы только сейчас.

Такая информация обнародована в воскресенье в бельгийском издании VRT.

«Тесты подтвердили, что женщина в возрасте 90 лет, которая умерла в больнице города Аалст, была заражена одновременно двумя штаммами коронавируса. Анализы показали, что она была инфицирована вариантами «альфа» и «бета», известными как «британский» и «южноафриканский», - говорится в публикации.
Издание добавляет, что женщина умерла в марте текущего года. На то время оба варианта коронавируса были широко распространены в Бельгии, поэтому эпидемиологи не исключают, что она могла получить инфекцию от контактов с двумя разными людьми.

В публикации подчеркивается, что она не была вакцинирована.

Как отмечают эксперты, подобные случаи «двойного» заражения коронавирусом крайне редкие, и на этот момент не понятно, насколько именно сочетание двух штаммов инфекции стало причиной смерти этой пациентки. Для Бельгии этот случай стал первым и пока единственным.

Два подобных случая двойного инфицирования зарегистрированы в Бразилии. В Португалии 17-летний юноша был инфицирован новым вариантом коронавируса во время выздоровления от первого, другого по разновидности штамма COVID-19.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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