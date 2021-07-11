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В ГИБДД предупредили о новых штрафах за тюнинг

В ГИБДД предупредили о новых штрафах за тюнинг

В ГИБДД предупредили россиян о новых штрафах за тюнинг. Теперь любые добавления в конструкцию автомобиля, которые не оформлены производителем как заводские, считаются незаконными, сообщает "Интерфакс".

В число запрещенных попали нестандартные бампера и спойлеры, лебедки, фаркопы и "кенгурятники". Также в этом списке оказались машины переделанные под газобаллонное оборудование, модернизация подвески, замена системы выхлопа и нештатная оптика.

Установка подобного оборудования возможна только после согласования с ГИБДД и внесения информации о нем в регистрационные документы. За езду на автомобиле с нелегальным тюнингом владельцу может грозить взыскание в 500 рублей, а при повторном нарушении до 5 тысяч рублей. Дополнительно нарушителя могут лишить прав на срок от одного до трех месяцев и снять машину с регистрации с изъятием СТС.

Ранее Ruposters писал, что в Госдуму внесен законопроект, который защитит водителей от необоснованных штрафов с камер фиксации нарушений.

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По материалам: uposters.ru

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