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В Италии за сутки выявлен 1391 случай заражения COVID-19

В Италии за сутки выявлен 1391 случай заражения COVID-19

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


19:28  Автор: Александр Тараканов



В Италии число выявленных за сутки случаев COVID-19 составило 1391, что на девять случаев меньше, чем днём ранее. Но при этом количество обработанных тестов сократилось примерно на 65 тысяч. Об этом сообщило в воскресенье министерство здравоохранения страны.

Соотношение количества сделанных тестов и числа полученных положительных результатов составило 0,97 процента (против 0,67 процента 10 июля). Больше всего инфицированных обнаружено в Ломбардии (250), Сицилии (183), Кампании (169), Лацио (164) и Венето (125).

На сегодняшний день количество точно установленных носителей коронавирусной инфекции в Италии равно 41 015 (плюс 0,16 процента за сутки). Госпитализированы с симптомами заболевания 1134 человека (минус 1,13 процента). Число нуждающихся в интенсивной терапии, как и днём ранее, составляет 161. На карантине и в домашней самоизоляции наблюдаются ещё 39 786 бессимптомных больных (плюс 0,20 процента).


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За прошедшие 24 часа выздоровели и выписались 1318 человек, в то же время скончались семь больных COVID-19.

Всего за время пандемии в стране заразились коронавирусом нового типа 4 271 276 человек, включая 127 775 умерших и 4 102 420 выздоровевших.

Согласно Il Sole 24 Ore, в Италии по состоянию на вечер 11 июля сделано 57 409 238 прививок против COVID-19, число прошедших полный курс иммунизации составляет 23 620 191, что соответствует 39,9 процента населения страны.


#Италия #вакцинация #здоровье


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По материалам: pnp.ru

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