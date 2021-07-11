В Крыму могут смягчить ограничения на работу общепита

Влада Некрасова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

10.07.2021 17:38

Автор: Юлия Тихонова

Власти Крыма готовы пойти навстречу предпринимателям, которые соблюдают правила Роспотребнадзора из-за пандемии, сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

Он рассказал, что к властям обращаются предприниматели по поводу ограничений времени работы ночью. В свою очередь, Аксёнов предложил главам администраций муниципальных образований встретиться с представителями бизнеса и обсудить этот вопрос.

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«В случае, если будут достигнуты позитивные результаты, если трудовые коллективы будут нашими союзниками, проявят понимание и желание выполнять предписания Роспотребнадзора, мы готовы идти навстречу бизнесу. Но не в ущерб безопасности и здоровью граждан», — написал глава Крыма на странице «ВКонтакте».

С 17 марта прошлого года на полуострове действует режим повышенной готовности. В июне 2021 года республиканские власти ужесточили ограничения. Под запрет попали массовые мероприятия и работа развлекательных заведений. Кинотеатры, музеи и организации общепита обязаны работать с неполной загрузкой и с соблюдением социального дистанцирования. С 23:00 до 8:00 в кафе и ресторанах возможна только доставка и обслуживание навынос. На территории полуострова рекомендована вакцинация всех сотрудников сферы туризма.

В Симферополе, Симферопольском районе, Ялте и Алуште уже полностью запрещена работа дискотек, караоке-клубов, кальянных, ночных клубов, концертных и танцевальных залов, в том числе расположенных на территории предприятий общепита.

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