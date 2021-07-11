В России за сутки выявили 25 033 случая COVID-19

Алексей Вольцев

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

11:36 Автор: Тамила Аскерова

Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 25 033, до 5 783 333. Об этом в воскресенье сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Зафиксировано 749 летальных исходов, против 752 накануне, когда число умерших за 24 часа достигло максимума с начала пандемии. Всего умерли 143 002 человека.

Число выздоровевших после коронавируса россиян возросло за сутки на 17 382, достигнув 5 200 219.

Число случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 5410, всего в мегаполисе с начала пандемии выявили 1 429 238 заразившихся. Число подтверждённых случаев заражения COVID-19 в Санкт-Петербурге возросло за сутки на 2007, с начала пандемии там заразились 489 928 человек.





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Кроме того, за сутки было выявлено 2511 случаев заражения в Московской области, 525 — в Нижегородской области, 430 — в Воронежской области, 425 — в Свердловской области, 408 — в Красноярском крае.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова рекомендовала руководителям регионов вводить ограничительные меры из-за роста заболеваемости коронавирусом.

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