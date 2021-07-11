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Заговор на булавку на удачу и деньги

Заговор на булавку на удачу и деньги

Самые простые предметы могут стать отличной защитой и привлечь в жизнь любовь, если знать о том, как с ними обращаться. Простые заговоры на булавку помогут обрести счастье в личной жизни и привлечь удачу в нужный момент.


Простая булавка может стать сильным талисманом для защиты и привлечения благополучия. Этот универсальный предмет найдется в каждом доме и поможет обрести счастье. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с сильными заговорами на булавку, чтобы она помогала в трудные минуты, а также узнать о том, как правильно закрепить ее на одежде.

Перед тем, как заговаривать булавку, ее нужно очистить от посторонней энергетики. Для этого ее помещают в соль на несколько часов, затем промывают святой водой и высушивают. После этого булавка готова принять новую информацию и встать на вашу защиту. Важно помнить, что давать заговоренную булавку в руки посторонним и даже просто показывать ее им ни в коем случае нельзя. Прикрепить ее можно не только к одежде, но и дома в укромном месте или же в неприметном месте рюкзака, сумки, кошелька.

Заговор на булавку для привлечения удачи. Булавку держат в левой руке, приговаривая: «Удачу к себе прикалываю, бед не знаю, счастье привлекаю. Сильную защиту создаю, от любых бед себя берегу». После этого булавку закалывают в выбранном месте и носят, не снимая.

Заговор на деньги. Из булавки получится сильный талисман, если ее заколоть вместе с монетой, в которой заранее проделывают небольшое отверстие. Для этих целей подойдет и сувенирная монетка, которую также очищают солью и святой водой. После этого ее заговаривают: «Деньги ко мне привязываются, ни на шаг не отступают, кошелька и карманов не покидают. Сколько бы ни тратилось — больше придет, мое богатство от меня не уйдет». Время от времени талисман нужно проверять, и если он изменит цвет, его меняют на новый, чтобы не потерять финансовую удачу.

Заговор на удачу. На булавку нанизывают бусины белого, красного и зеленого цвета, закалывают в выбранном месте и произносят: «Удачу в делах привлекаю, с деньгами проблем не знаю, в любви не промахнусь, за удачу свою крепко держусь». После этого талисман никому не показывают, чтобы недоброжелатели не могли навредить.

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По материалам: dailyhoro.ru

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