Жара в городе: 10 советов, как легче перенести летний зной

Вадим Карасев

Летнюю жару можно любить, а можно ненавидеть. Пока одни готовы целый день проводить под палящим солнцем, другие, напротив, стараются спрятаться от него подальше и не выходить на улицу, пока оно не скроется, а зной не сменит вечерняя прохлада. Тем не менее и тем, и другим не стоит забывать о важных правилах, которые следует соблюдать в жаркую погоду, потому что игнорирование их может крайне негативно сказаться на здоровье — и внешнем виде.

1. Водный баланс

Все наверняка слышали, что водный баланс следует соблюдать круглый год. Но в жару это особенно важно: нужно пить как можно больше чистой воды. В противном случае может случиться обезвоживание, которое для организма смертельно опасно.





2. Одежда из натуральных тканей

Красота, конечно, требует жертв, но здоровье все же важнее. Даже если вам предстоит важная встреча, официальное мероприятие или торжественное событие, выбирайте одежду из натуральных тканей и легких материалов: к примеру, хлопка или льна. Последний, к слову, уже давно в тренде, и наряды изо льна можно найти на любой вкус и случай.

Обтягивающим нарядам предпочтите свободные (тем более что oversize по-прежнему в моде), а темным цветам — светлые.





3. Головной убор

Модницы, которые так долго ждали, чтобы выгулять новую соломенную шляпу, стильную бейсболку или изящный платок, ваш выход. Ни в коем случае не пренебрегайте головными уборами, когда светит солнце, иначе можно получить солнечный удар и серьезные проблемы со здоровьем.





4. Кондиционирование

А вот с чем нужно быть особенно осторожными, так это с кондиционером. Не стоит им слишком увлекаться и, придя с улицы, усаживаться под его холодный воздух. Все это чревато как минимум простудой. Лучше включать кондиционер на несколько минут несколько раз в день и выходить из помещения, пока он работает. Но ни в коем случае не сидите под ним целый день, и уж точно не стоит оставлять его включенным на ночь.

5. Сбалансированное питание

Очень многим в жару совсем не хочется есть, однако в таком голодании нет ничего хорошего. Во-первых, организм не получает достаточного количества макроэлементов и других питательных веществ. А во-вторых, у некоторых аппетит просыпается ближе к позднему вечеру, а то и ночи, когда организм уже хочет отдыхать и спать, но вынужден перерабатывать поступившую пищу.

Попробуйте все же сбалансировать питание в течение дня. Ешьте холодные блюда: супы, сэндвичи с цельнозерновым хлебом, различные салаты, овощи, фрукты и ягоды — такая пища и отлично насытит, и не будет слишком тяжелой для желудка.





6. Отказ от алкоголя и кофе

Про какие напитки точно лучше забыть в жару — так это про алкогольные. Алкоголь в принципе вреден для здоровья, а в жаркую погоду он особенно опасен. Во-первых, он способствует обезвоживанию, а во-вторых, нарушает терморегуляцию, что может вызвать сильные головные боли и слабость и даже привести к обмороку. Если уж вы вдруг оказались на красивой летней веранде, на которой так и хочется распить летний алкогольный коктейль, выберите тот, в котором будет как можно меньше сахара, и обязательно выпейте после него два стакана чистой воды.

Употребление кофе лучше тоже сократить, так как и он способствует обезвоживанию. Если без этого бодрящего напитка начать день вы совсем не можете, то тоже непременно увеличьте употребление воды.





7. Легкие физические нагрузки

Если вы ни дня не можете провести без занятий спортом и не хотите делать перерыв даже в жаркую погоду, попробуйте немного изменить свои тренировки. Отдайте предпочтение водным видам спорта, таким как плавание или вейкборд. Беговые тренировки перенесите на раннее утро или поздний вечер, чтобы не бегать под палящим солнцем, а на силовых занятиях лучше использовать легкий или средний вес. Ну и в целом усердствовать не стоит и лучше сократить в жаркие дни и количество тренировок, и их продолжительность.





8. Охлаждение тела

Кондиционер — это не единственный способ быстро охладиться. Дома можно обернуться в мокрую простыню или полотенце. А если вы в офисе, то намочите повязку для волос и наденьте ее на голову — сразу станет легче.





9. Горячий или теплый душ

Принимать в жару холодный душ — это большая ошибка. Во-первых, это вредно для сердца (особенно для тех людей, у кого с ним проблемы). А во-вторых, это чревато переохлаждением и, соответственно, простудными заболеваниями.

Горячий или теплый душ, напротив, поможет легче перенести жару, так как после него температура воздуха уже не будет казаться такой высокой.





10. Мыло, маски, скрабы и другие средства с охлаждающим эффектом

Охладиться можно и при помощи косметических средств. Идеальными станут те, в составе которых есть перечная мята, ментол, эвкалипт. После их использования вы сразу ощутите охлаждающий эффект. Ну а кожа еще и скажет вам спасибо.



