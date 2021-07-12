Ариана Гранде показала фотографии медового месяца в Амстердаме с мужем Далтоном Гомесом

Вадим Карасев

В середине мая Ариана Гранде тайно вышла замуж за своего возлюбленного, голливудского агента по недвижимости Далтона Гомеса. Однако в свое свадебное путешествие звездная пара смогла отправиться только через два месяца после торжества. Медовый месяц 28-летняя Ариана и 25-летний Далтон решили провести не где-то на экзотических островах, а в Амстердаме.





Далтон Гомес и Ариана Гранде





Далтон Гомес и Ариана Гранде





Далтон Гомес

Несколько часов назад Ариана опубликовала в своем инстаграме редкие кадры с мужем из их увлекательной поездки. Судя по снимкам, у влюбленных достаточно насыщенная экскурсионная программа по городу: они уже успели совершить речную прогулку по многочисленным каналам, побывать в деревне с ветряными мельницами, сфотографироваться там в гигантских калошах и осмотреть другие местные достопримечательности.













Эту серию кадров Гранде не стала как-то подписывать, однако сопроводила их эмодзи в виде маленькой улитки и аппетитных вафель. В комментариях подписчики отметили, что на этих снимках влюбленные выглядят по-настоящему счастливыми, а также пожелали им прекрасно провести каникулы в Нидерландах и получить массу положительных эмоций.





Напомним, первые слухи о романе певицы и риелтора появились в марте прошлого года: тогда внимательные поклонники вычислили бойфренда звезды по фото его спины в ее сторис. В декабре Далтон сделал Ариане предложение руки и сердца и подарил роскошное кольцо с крупным бриллиантом. В середине мая влюбленные сыграли тайную свадьбу: торжество прошло в доме звезды в Монтесито, а присутствовали на нем только родные и близкие.



