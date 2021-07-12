«Барса» хочет отпустить Пьянича и Умтити, но не может расторгнуть контракты

Анастасия Иванова

Испанский футбольный клуб в прошлом сезоне не сумел вернуть себе золотые медали в Ла Лиге. В новом году «Барселона» хочет выступить более успешно, но для этого клубу нужно разобраться с текущим составом команды. Чемпионат Испании для каталонцев начинается в середине августа домашним матчем против «Реала Сосьедад». В целом, аналитики прогнозируют победу «Барселоны». Например, в БК Париматч дают коэффициент 1.47 на исход в пользу сине-гранатовых. Также можно отслеживать котировки и делать ставки через мобильную версию ПариМатч. А представители БК 1хБет предлагают 1.35 на победу «Барсы». У букмекера есть много предложений для новых игроков, например, актуальный промокод на сегодня 1xBet - используйте его при регистрации, чтобы получить бонус.Что же до состава «Барселоны», то главным для каталонцев является будущее капитана и звезды клуба Лионеля Месси. Срок его контракта с «Барселоной» истек 1 июля, и аргентинец стал свободным агентом. Его будущее остается неопределенным. Ожидается, что 34-летний футболист хочет продолжить карьеру в «Барселоне». Но за ситуацией с его контрактом следят в ПСЖ и «Манчестер Сити». Парижане давно пытаются убедить Месси присоединиться к составу парижской команды. «Горожане» не намерены начинать активные действия, пока не станет ясно, чем завершились переговоры Месси с «Барсой». А переговоры вряд ли будут простыми – из-за финансовых сложностей Ла Лига не дает «Барсе» согласие на регистрацию новичков. А еще каталонский клуб не вписывается в потолок зарплат.Кого «Барса» может отпустить?Чтобы освободить зарплатную ведомость, каталонцы хотят договориться с полузащитником Миралемом Пьяничем о расторжении контракта. Как сообщает издание Marca, главный тренер каталонцев Рональд Куман не рассчитывает на боснийского игрока. 31-летний футболист получает в «Барсе» восемь миллионов евро в год и сейчас не собирается уходить из «Барселоны». Его контракт рассчитан до лета 2024-го года. В активе Пьянича девятнадцать матчей в прошлом розыгрыше Ла Лиги.Также «Барса» хочет поступить и с защитником Самюэлем Умтити. Как пишет издание Diario Sport, французский игрок не намерен уходить из «Барселоны», хотя каталонский клуб уже уведомил Умтити о намерении расторгнуть контракт. Текущее соглашение Самуэля истекает летом 2023-го года, по нему он зарабатывает шестнадцать миллионов евро в год до уплаты налогов. Если «Барса» попробует разорвать текущее соглашение, Умтити обратится в ФИФА. Напомним, что проблемы Умтити в «Барсе» начались перед ЧМ-2018. Врачи советовали ему сделать операцию, но футболист предпочел сыграть за сборную Франции на чемпионате мира, и лишь после турнира залечивал травму, используя консервативные методы.Каталонцы рассматривают вариант с уходом форварда Антуана Гризманна. Издание Diario Sport утверждает, что французский футболист хотел бы остаться в команде, но может рассмотреть вариант с переходом. Это может случиться, если игрока устроит предложение, которое он получит. За Гризманном активно следят английские клубы «Челси» и «Манчестер Юнайтед». В гонку может включиться и «Манчестер Сити», но лишь в том случае, если не сумеет купить Харри Кейна из «Тоттенхэма». Не исключен и вариант с возвращением в «Атлетико», за который Гризманн выступал с 2014-го по 2019-й годы. «Барселона» не будет удерживать игрока, поскольку испытывает серьезные финансовые трудности. В активе Антуана тринадцать голов и семь результативных передач в тридцати шести матчах прошлого сезона Ла Лиги.Вместе с ним из «Барсы» может уйти и хавбек Филиппе Коутиньо. Телеканал ESPN утверждает, что бразильцем интересуется «Милан». Этот клуб подыскивает игрока на смену ушедшему в «Интер» Хакану Чалханоглу. Также за Коутиньо следят представители «Лестера».