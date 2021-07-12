Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Спорт » «Барса» хочет отпустить Пьянича и Умтити, но не может расторгнуть контракты

«Барса» хочет отпустить Пьянича и Умтити, но не может расторгнуть контракты

«Барса» хочет отпустить Пьянича и Умтити, но не может расторгнуть контракты
Испанский футбольный клуб в прошлом сезоне не сумел вернуть себе золотые медали в Ла Лиге. В новом году «Барселона» хочет выступить более успешно, но для этого клубу нужно разобраться с текущим составом команды. Чемпионат Испании для каталонцев начинается в середине августа домашним матчем против «Реала Сосьедад». В целом, аналитики прогнозируют победу «Барселоны». Например, в БК Париматч дают коэффициент 1.47 на исход в пользу сине-гранатовых. Также можно отслеживать котировки и делать ставки через мобильную версию ПариМатч. А представители БК 1хБет предлагают 1.35 на победу «Барсы». У букмекера есть много предложений для новых игроков, например, актуальный промокод на сегодня 1xBet - используйте его при регистрации, чтобы получить бонус.

Что же до состава «Барселоны», то главным для каталонцев является будущее капитана и звезды клуба Лионеля Месси. Срок его контракта с «Барселоной» истек 1 июля, и аргентинец стал свободным агентом. Его будущее остается неопределенным. Ожидается, что 34-летний футболист хочет продолжить карьеру в «Барселоне». Но за ситуацией с его контрактом следят в ПСЖ и «Манчестер Сити». Парижане давно пытаются убедить Месси присоединиться к составу парижской команды. «Горожане» не намерены начинать активные действия, пока не станет ясно, чем завершились переговоры Месси с «Барсой». А переговоры вряд ли будут простыми – из-за финансовых сложностей Ла Лига не дает «Барсе» согласие на регистрацию новичков. А еще каталонский клуб не вписывается в потолок зарплат.

Кого «Барса» может отпустить?

Чтобы освободить зарплатную ведомость, каталонцы хотят договориться с полузащитником Миралемом Пьяничем о расторжении контракта. Как сообщает издание Marca, главный тренер каталонцев Рональд Куман не рассчитывает на боснийского игрока. 31-летний футболист получает в «Барсе» восемь миллионов евро в год и сейчас не собирается уходить из «Барселоны». Его контракт рассчитан до лета 2024-го года. В активе Пьянича девятнадцать матчей в прошлом розыгрыше Ла Лиги.

Также «Барса» хочет поступить и с защитником Самюэлем Умтити. Как пишет издание Diario Sport, французский игрок не намерен уходить из «Барселоны», хотя каталонский клуб уже уведомил Умтити о намерении расторгнуть контракт. Текущее соглашение Самуэля истекает летом 2023-го года, по нему он зарабатывает шестнадцать миллионов евро в год до уплаты налогов. Если «Барса» попробует разорвать текущее соглашение, Умтити обратится в ФИФА. Напомним, что проблемы Умтити в «Барсе» начались перед ЧМ-2018. Врачи советовали ему сделать операцию, но футболист предпочел сыграть за сборную Франции на чемпионате мира, и лишь после турнира залечивал травму, используя консервативные методы.

Каталонцы рассматривают вариант с уходом форварда Антуана Гризманна. Издание Diario Sport утверждает, что французский футболист хотел бы остаться в команде, но может рассмотреть вариант с переходом. Это может случиться, если игрока устроит предложение, которое он получит. За Гризманном активно следят английские клубы «Челси» и «Манчестер Юнайтед». В гонку может включиться и «Манчестер Сити», но лишь в том случае, если не сумеет купить Харри Кейна из «Тоттенхэма». Не исключен и вариант с возвращением в «Атлетико», за который Гризманн выступал с 2014-го по 2019-й годы. «Барселона» не будет удерживать игрока, поскольку испытывает серьезные финансовые трудности. В активе Антуана тринадцать голов и семь результативных передач в тридцати шести матчах прошлого сезона Ла Лиги.

Вместе с ним из «Барсы» может уйти и хавбек Филиппе Коутиньо. Телеканал ESPN утверждает, что бразильцем интересуется «Милан». Этот клуб подыскивает игрока на смену ушедшему в «Интер» Хакану Чалханоглу. Также за Коутиньо следят представители «Лестера».
# Спорт / В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

«Орлёнок» отмечает день рождения
«Орлёнок» отмечает день рождения
В Северобайкальске в Бурятии в 2021 году откроют центр цифрового образования «IT-куб»
В Северобайкальске в Бурятии в 2021 году откроют центр цифрового
"Это все мы": реакция принца Джорджа на финале Евро-2020 стала мемом
"Это все мы": реакция принца Джорджа на финале Евро-2020
В Москве педагоги из разных стран обсудили, что такое стратегическое мышление
В Москве педагоги из разных стран обсудили, что такое стратегическое
В Вологодской области появится третий центр цифрового образования «IT-куб»
В Вологодской области появится третий центр цифрового образования
Россия проведет 62-ю Международную математическую олимпиаду для школьников
Россия проведет 62-ю Международную математическую олимпиаду для
В Южно-Сахалинске в этому году откроют еще один школьный технопарк «Кванториум»
В Южно-Сахалинске в этому году откроют еще один школьный технопарк
В Забайкалье финалистами конкурса «Земский учитель» стали 20 педагогов
В Забайкалье финалистами конкурса «Земский учитель» стали 20 педагогов
Более 500 лет назад знатные жители Западной Африки выбивали себе передние зубы
Более 500 лет назад знатные жители Западной Африки выбивали себе
Сейм Литвы может признать гибридной агрессией вал нелегалов из Белоруссии
Сейм Литвы может признать гибридной агрессией вал нелегалов из
Лунный день сегодня 12 июля 2021 года
Лунный день сегодня 12 июля 2021 года
Вакцину от гепатита С обещают создать через пять лет
Вакцину от гепатита С обещают создать через пять лет

Топ на сегодня

В Бельгии сообщили о первом случае заражения сразу двумя штаммами коронавируса
В Бельгии сообщили о первом случае заражения сразу двумя штаммами
В Израиле начали расследование против Коломойского
В Израиле начали расследование против Коломойского
Politico: США пытаются превратить Европу в своего вассала для борьбы с Россией и КНР
Politico: США пытаются превратить Европу в своего вассала для борьбы
Кейт Миддлтон посетила финал Уимблдона вместе с отцом: новые фото
Кейт Миддлтон посетила финал Уимблдона вместе с отцом: новые фото
Анджелина Джоли с дочерью Захарой провели день на шопинге
Анджелина Джоли с дочерью Захарой провели день на шопинге

Еще по теме

"Барселона" впервые с 2007 года обыграла "Реал Сосьедад" в гостях в Примере
«Барселона» переиграла «Спортинг» со счетом 3:1
Месси забил 500-й мяч за «Барселону»
Месси побил рекорд Герда Мюллера по голам в одной из европейских топ-лиг за один клуб