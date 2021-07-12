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Более 2,7 тысячи человек сдадут ЕГЭ в дополнительный период

Более 2,7 тысячи человек сдадут ЕГЭ в дополнительный период

Более 2,7 тысячи человек сдадут единый государственный экзамен в дополнительный период, , в том числе более 1,4 тысячи выпускников текущего года, сообщает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.  Дополнительный период пройдет с  12 по 17 июля

Сдать экзамены в эти дни смогут участники, пропустившие или не завершившие сдачу ЕГЭ в основной период по болезни или иной уважительной причине, подтвержденной документально.

Экзамены пройдут в 77 субъектах РФ. Для их организации будет задействовано 222 пункта проведения экзамена (ППЭ), в том числе шесть ППЭ на дому и один на базе медицинского учреждения. В проведении экзаменов примут участие около 5 тысяч организаторов и технических специалистов, дежурить в ППЭ будут 259 медицинских работников. Мониторинг хода ЕГЭ в дополнительный период будут вести 334 общественных наблюдателя.

12 июля в дополнительный период пройдут ЕГЭ по географии, литературе, биологии, истории и устная часть ЕГЭ по иностранным языкам. 13 июля участники дополнительного периода сдадут экзамен по русскому языку. 14 июля пройдут экзамены по обществознанию, химии, физике, математике профильного уровня, информатике и ИКТ и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам. 17 июля в расписании предусмотрен резервный день по всем предметам.

В России ЕГЭ служит одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз. Обязательными для получения аттестата об окончании российской школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике.

# Общество
По материалам: edu.ru

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