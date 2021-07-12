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Более 500 лет назад знатные жители Западной Африки выбивали себе передние зубы

Более 500 лет назад знатные жители Западной Африки выбивали себе передние зубы

При исследовании погребений XIV–XV века в пещере Ирунгу в Габоне обнаружилось, что еще при жизни у похороненных там людей были удалены передние зубы. Предполагается, что такая телесная модификация символизировала их социальный статус.

Французский археолог Ришар Ослисли (Richard Oslisly) обнаружил пещеру Ирунгу в габонской провинции Нгуни еще в 1992 году, но только в 2018 году он и его команда смогли исследовать это труднодоступное место. Участники совместной французско-габонской экспедиции проникли в пещеру сквозь проход в ее крыше. Исследователи предполагают, что средневековые жители Нгуни этим же путем «опускали или сбрасывали» тела умерших, которых хотели похоронить в пещере.

Археологи обнаружили скелетные останки по крайней мере 28 человек, в том числе четырех детей. Помимо человеческих останков, были найдены металлические инструменты, оружие и ювелирные изделия. Среди находок — браслеты и кольца, ножи, топоры и мотыги из местного железа и импортной меди, 127 атлантических морских раковин и 39 проколотых зубов хищников. Учитывая богатство погребальных артефактов, ученые предполагают, что люди, похороненные в пещере, имели высокий социально-экономический статус.

У всех неповрежденных верхних челюстей, извлеченных из этого места, отсутствовали четыре передних зуба — центральные и боковые резцы на верхней челюсти. На зубных лунках есть признаки заживления, значит, зубы были удалены, когда их владельцы были еще живы. «Преднамеренная модификация зубов имеет долгую историю в Африке, но удаление четырех верхних резцов — относительно редкая форма», — рассказывает ведущий автор исследования Себастьян Виллот (Sébastien Villotte) из Университета Бордо. Ученый отмечает, что столь радикальная модификация могла изменять строение лица человека, а также его произношение.

У народов Африки, а также у потомков африканских рабов в Америке описано довольно много традиций модификации зубов, включающих в себя выбивание, скалывание, обтачивание и инкрустирование. Но конкретная форма, наблюдаемая в Ирунгу, необычна. Сведения о ней ограничиваются описаниями этнографов, работавших в данном регионе в XIX — начале XX века.

Исследование опубликовано в журнале Antiquity.

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По материалам: polit.ru

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