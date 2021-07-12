Бритни Спирс опубликовала новые снимки с бойфрендом Сэмом Асгари

Вадим Карасев

После эмоционального выступления в суде 39-летняя Бритни Спирс продолжает морально восстанавливаться. Сейчас певица много времени проводит со своим 27-летним бойфрендом Сэмом Асгари, который оказывает ей огромную поддержку в ее битве за опеку с отцом.

Певица поделилась отпускными снимками, на которых рядом с Асгари она выглядит очень счастливой.





Сэм Асгари и Бритни СпирсПоклонники Бритни, которые очень за нее переживают, выражают Сэму огромную благодарность за то, что много лет он остается рядом с возлюбленной и поддерживает ее в столь трудный период.

Пара встречается уже несколько лет, но дальше в своих отношениях они зайти не могут — без разрешения опекуна Спирс не может ни выйти замуж, ни родить детей. Однако ее фанаты надеются, что скоро она освободится от опеки и сможет жить полноценной жизнью.

Надеюсь, у вас будут дети, как ты этого и хотела. Я так признательна ее парню. Кажется, он — единственный, кто делает ее по-настоящему счастливой. Ты заслуживаешь счастья,

— пишут ей фолловеры.

Пока, правда, освободиться от опекунства Бритни не удается. Но отступать она не намерена — после отставки своего адвоката она обратилась к очень влиятельному адвокату Мэтью Розенгарту, который теперь будет представлять ее интересы в суде.