Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Бывший солист группы "Чай вдвоем" подал в суд на певицу Монеточку

Бывший солист группы "Чай вдвоем" подал в суд на певицу Монеточку

Экс-солист музыкальной группы "Чай вдвоем" Стас Костюшкин подал в суд на екатеринбургскую певицу Монеточку (Лиза Гырдымова), обвинив ее в плагиате. Сумма исковых требований равняется 900 тыс. руб.

По мнению музыканта, песня Монеточки "Мама, я не зигую" очень похожа на его собственный трек "Женщина, я не танцую". Юрист Роман Лалаян, представляющий интересы Костюшкина утверждает, что переговоры с менеджментом артистки велись больше года, но она и ее команда отказались урегулировать спор в досудебном порядке.

"Мы аудиовизуальное произведение сравнили и подали претензию. Полгода назад велись переговоры касательно покупки этого трека, но представители Гырдымовой предложили очень маленькую сумму. Полтора месяца назад мы направили претензию в адрес представителей Монеточки и самой Монеточки. Ответа не получили", – рассказал журналистам адвокат.

Суд по этому делу будет проходить в Екатеринбурге, но Гырдымова вряд ли будет присутствовать на нем лично. Стоит отметить, что песня "Женщина, я не танцую" появилась в 2014 году, а Монеточка стала известна только в 2016-м, после того, как начала выкладывать в Сети свои песни, записанные дома под фортепиано. Сама певица, как и ее представители, ситуацию комментировать пока отказываются.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

По стопам Зеленского. В Болгарии на выборах лидирует партия местного шоумена
По стопам Зеленского. В Болгарии на выборах лидирует партия местного
Что такое проклятие рода и можно ли его снять
Что такое проклятие рода и можно ли его снять
Бывший солист группы "Чай вдвоем" подал в суд на певицу Монеточку
Бывший солист группы "Чай вдвоем" подал в суд на певицу
Канны-2021: Белла Хадид, Тейлор Хилл и другие звезды на показе фильма "Три этажа"
Канны-2021: Белла Хадид, Тейлор Хилл и другие звезды на показе фильма
Благодаря вакцинации в московских домах престарелых за полгода не выявлено ни одного заражения COVID
Благодаря вакцинации в московских домах престарелых за полгода не
Парфенов в Киеве ответил Киселеву на вопрос "Чей Крым?"
Парфенов в Киеве ответил Киселеву на вопрос "Чей Крым?"
"Дневнику Бриджит Джонс" уже 20 лет! Вспоминаем главное, цитируем любимое, плачем и смеемся
"Дневнику Бриджит Джонс" уже 20 лет! Вспоминаем главное,
Илья Прусикин и Софья Таюрская провели выходные с сыном музыканта от певицы Tatarka
Илья Прусикин и Софья Таюрская провели выходные с сыном музыканта от
Правоохранители проверили «заправки Медведчука» во всех уголках Украины
Правоохранители проверили «заправки Медведчука» во всех уголках
Новое исследование вакцинации "Спутником V" в Сан-Марино показало безопасность препарата
Новое исследование вакцинации "Спутником V" в Сан-Марино
Пользователи сети вычислили нового бойфренда Стефании Маликовой
Пользователи сети вычислили нового бойфренда Стефании Маликовой
В ГИБДД предупредили о новых штрафах за тюнинг
В ГИБДД предупредили о новых штрафах за тюнинг

Топ на сегодня

Редкий выход: Ванесса Паради с мужем Самюэлем Беншетри представили фильм в Каннах
Редкий выход: Ванесса Паради с мужем Самюэлем Беншетри представили
Переход Меркурия в Знак Рака 11 июля 2021 года: начинается период ослабления финансовых потоков
Переход Меркурия в Знак Рака 11 июля 2021 года: начинается период
Литву шокировала идея польского миллиардера инвестировать в российскую АЭС
Литву шокировала идея польского миллиардера инвестировать в
Сакральный смысл Двойки: энергетика числа 2 и его влияние на судьбу и удачу
Сакральный смысл Двойки: энергетика числа 2 и его влияние на судьбу и
Заговор на булавку на удачу и деньги
Заговор на булавку на удачу и деньги

Еще по теме

Дидье Маруани обвинил Филиппа Киркорова в клевете
Пугачева не простила Костюшкину инцидент на «Золотом Граммофоне»
Голый Стас Костюшкин соблазнил бабушку накачанным телом
У Монеточки вышел второй альбом "Декоративно-прикладное искусство"