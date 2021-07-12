Бывший солист группы "Чай вдвоем" подал в суд на певицу Монеточку

Вадим Карасев

Экс-солист музыкальной группы "Чай вдвоем" Стас Костюшкин подал в суд на екатеринбургскую певицу Монеточку (Лиза Гырдымова), обвинив ее в плагиате. Сумма исковых требований равняется 900 тыс. руб.

По мнению музыканта, песня Монеточки "Мама, я не зигую" очень похожа на его собственный трек "Женщина, я не танцую". Юрист Роман Лалаян, представляющий интересы Костюшкина утверждает, что переговоры с менеджментом артистки велись больше года, но она и ее команда отказались урегулировать спор в досудебном порядке.

"Мы аудиовизуальное произведение сравнили и подали претензию. Полгода назад велись переговоры касательно покупки этого трека, но представители Гырдымовой предложили очень маленькую сумму. Полтора месяца назад мы направили претензию в адрес представителей Монеточки и самой Монеточки. Ответа не получили", – рассказал журналистам адвокат.

Суд по этому делу будет проходить в Екатеринбурге, но Гырдымова вряд ли будет присутствовать на нем лично. Стоит отметить, что песня "Женщина, я не танцую" появилась в 2014 году, а Монеточка стала известна только в 2016-м, после того, как начала выкладывать в Сети свои песни, записанные дома под фортепиано. Сама певица, как и ее представители, ситуацию комментировать пока отказываются.