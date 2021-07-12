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Церкви разрешили бесплатно пользоваться госимуществом

Церкви разрешили бесплатно пользоваться госимуществом

Тема: Какие законы вступают в силу


00:07  Автор: Анна Шушкина



Монастыри и храмы смогут пользоваться имуществом религиозного назначения без передачи в собственность или получать компенсацию затрат в случае его изъятия. Предполагающий это закон №249-ФЗ от 1 июля 2021 года  вступает в силу 12 июля.

Уточняется порядок передачи религиозным организациям имущества религиозного назначения и так называемого перепрофилированного государственного и муниципального имущества.  Под перепрофилированным имуществом понимаются здания, которые к Церкви никак не относились, но были переданы ей и впоследствии приспособлены под её нужды.

Теперь, по закону такое имущество может быть передано религиозным организациям в пользование, только если оно обеспечивает обслуживание религиозного имущества и образует с ним единый монастырский, храмовый или иной культовый комплекс. При расторжении (по требованию ссудодателя) договоров безвозмездного пользования перепрофилированным имуществом религиозная организация сможет получить компенсацию затрат, понесённых на перепрофилирование и реконструкцию имущества, только если это было проведено  с согласия собственника.

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Если имущество религиозного назначения или перепрофилированное имущество не может быть передано в собственность религиозной организации, она имеет право продолжить безвозмездно пользоваться таким имуществом на условиях ранее заключённого договора безвозмездного пользования.

К имуществу религиозного назначения относится, в том числе, недвижимое имущество, построенное для монастырской деятельности, благотворительной деятельности и социального обслуживания.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июле.


#недвижимость


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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